Mladi Koblar in soigralci nemočni proti Švici, v finale še Finska

Hokejisti Švice na domačem svetovnem prvenstvu sanjajo o zgodovinskem naslovu prvakov in še ne poznajo poraza. Načrtov jim v polfinalu niso uspeli prekrižati niti Norvežani, ki so bili na krilih izjemnega najstnika slovenskih korenin Tinusa Luca Koblarja, sicer senzacija prvenstva. Po prvi tretjini so Švicarji vodili z 1:0, v drugi zadeli trikrat, v tretji pa dvakrat. Na koncu so slavili s 6:0. V drugem polfinale je Finska s 4:2 premagala Kanado.

Švicarji so se tretjič zapovrstjo prebili v finale svetovnega prvenstva. V nedeljo zvečer bodo imeli priložnost, da prvič postanejo tudi prvaki, potem ko so na svetovnem prvenstvu doslej osvojili pet srebrnih in šest bronastih odličij. Presenečenje turnirja Norveška pa bo v nedeljo popoldne poskušala osvojiti svoje prvo odličje, je pa že s polfinalom izenačila svojo najboljšo uvrstitev na prvenstvih sveta. Četrta je bila že leta 1951.

V 33. minuti potrdili pot v finale

Foto: Reuters Švicarji so že v prvi tretjini potrdili vlogo favorita, imeli več kot dvakrat več strelov, v 18. minuti pa so tudi povedli, potem ko je zadel Christoph Bertschy. V drugi tretjini so gostitelji turnirja hitro podvojili prednost, ko je po lepi izpeljani akciji Denis Malgin ostal neoviran in matiral Henrika Haukelanda za 2:0. Za Malgina je bil to peti gol in 13. točka na tem svetovnem prvenstvu.

So pa Švicarji v 33. minuti praktično potrdili pot v finale, potem ko je pred golom plošček v mrežo preusmeril Ken Jäger. Štiri minute pozneje so domači izkoristili še zaporedni izključitvi 18-letnega Tinusa Luca Koblarja in Maxa Krogdahla, za 4:0 je po podaji z leve strani zadel Damien Riat.

V 45. minuti je Nico Hischier zadel za 5:0, Sven Andrighetto pa se je s svojo drugo podajo na tekmi utrdil na mestu vodilnega strelca prvenstva, ima štiri zadetke in 11 podaj. Dobri dve minuti pred koncem je piko na i visoki zmagi postavil Theo Rochette.

Finci so se z zmago proti Kanadi uvrstili v finale, kjer bodo lovili peti svetovni naslov, prvega po letu 2022. Glavna junaka tekme sta bila Aleksander Barkov in Konsta Helenius s po golom in podajo, dve podaji je prispeval Mikael Granlund. Kanadčani, 28-kratni svetovni prvaki, pri katerih je Dylan Holloway vpisal gol in podajo, pa se bodo v nedeljo z Norveško borili za svoj deseti bron.

Finci so hitro povedli, v četrti minuti je Patrik Puistola zadel po protinapadu in plošček poslal pod prečko. Kanadčani so hitro odgovorili s svojim drugim napadom, svoj prvi gol je dosegel Robert Thomas, potem ko je v mrežo iz bližine pospravil odbit plošček. Za popoln preobrat je v 15. minuti zadel Holloway.

Finci so v drugi tretjini dosegli tri gole. Aatu Raty je zadel za vodstvo s 4:2. Foto: Reuters

V drugi tretjini so Finci pokazali boljšo igro in spet prevzeli nadzor nad tekmo. Že po 49 sekundah tega dela igre so finski hokejisti izenačili, potem ko je zadel Barkov, v 32. so znova prešli v vodstvo, ko je Helenius spravil plošček za hrbet Jeta Greavesa, le slabo minuto in pol pozneje pa je za 4:2 poskrbel še Aatu Raty.

Kanadčani so v drugi tretjini sprožili le tri strele, tako da so si želeli po drugem odmoru pokazati več. Sta pa imeli obe ekipi v uvodu po eno lepo priložnost, toda od pričakovanega kanadskega naleta ni bilo nič. Finci so dokaj dobro nadzirali dogajanje. V zadnje tri minute so Kanadčani šli brez vratarja, a tudi z igralcem več ni šlo, tako da so se Finci veselili preboja v finale.