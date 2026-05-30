Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
9.50

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Holstein Kiel nogomet David Zec trener

Sobota, 30. 5. 2026, 9.50

1 ura, 9 minut

Walter ostaja trener Zeca in Jakupovića

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
David Zec | Davida Zeca bo tudi v prihodnji sezoni vodil trener Tim Walter. | Foto Reuters

Davida Zeca bo tudi v prihodnji sezoni vodil trener Tim Walter.

Foto: Reuters

Tim Walter ostaja trener nemškega nogometnega drugoligaša Holstein Kiel, kjer igrata tudi slovenski reprezentant David Zec in član mlade reprezentance Aldin Jakupović, novico iz kluba povzema nemška tiskovna agencija DPA.

"Po težki sezoni smo si vzeli čas za analizo in sklenili, da uspešno sodelovanje z enako zasedbo nadaljujemo tudi v naslednji," je ob podaljšanju pogodbe trenerju dejal športni vodja kluba, ki nosi vzdevek štorklje, Olaf Rebbe.

Walter je s štorkljami letel že v letih 2018 in 2019, nato pa je bil dejaven v Stuttgartu, Hamburgu in pri Hull Cityju. Februarja je zapolnil prazno mesto v Kielu, ko je odšel njegov predhodnik Marcel Rapp, ter z ekipo obdržal drugoligaški status.

Maradona 1986
Sportal Če bi to naredil danes, bi šel v zapor
Harald Schumacher
Sportal Italija vstala od mrtvih, svet zasovražil brutalnega nemškega grobijana
Holstein Kiel nogomet David Zec trener
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.