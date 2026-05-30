Tim Walter ostaja trener nemškega nogometnega drugoligaša Holstein Kiel, kjer igrata tudi slovenski reprezentant David Zec in član mlade reprezentance Aldin Jakupović, novico iz kluba povzema nemška tiskovna agencija DPA.

"Po težki sezoni smo si vzeli čas za analizo in sklenili, da uspešno sodelovanje z enako zasedbo nadaljujemo tudi v naslednji," je ob podaljšanju pogodbe trenerju dejal športni vodja kluba, ki nosi vzdevek štorklje, Olaf Rebbe.

Walter je s štorkljami letel že v letih 2018 in 2019, nato pa je bil dejaven v Stuttgartu, Hamburgu in pri Hull Cityju. Februarja je zapolnil prazno mesto v Kielu, ko je odšel njegov predhodnik Marcel Rapp, ter z ekipo obdržal drugoligaški status.