Španec Luis Enrique, trener Paris Saint Germaina, ki je v finalu v Budimpešti po enajstmetrovkah premagal Arsenal in ubranil naslov v ligi prvakov, je po novem slavju poudaril, da je bilo tokrat še težje kot lani.

Luis Enrique Foto: Reuters Za Luisa Enriqueja je to tretji naslov v ligi prvakov, prvega je osvojil z Barcelono, zadnja dva pa s PSG-jem. "Bilo je težje kot lani. Vedeli smo, kako težko bo igrati proti Arsenalu. Mislim, da smo si skozi celotno sezono zaslužili to zmago, ki je neverjetna za klub in tudi mesto," je španski trener povedal po tekmi za Canal+.

"Nocoj smo lahko zelo, zelo ponosni, srečni in hvaležni. Bila je težka tekma proti težkemu tekmecu. Tudi njemu moramo čestitati za uspešno sezono. Noro je. Najprej bomo uživali, potem pa spet delali, saj si želimo še več. Lačni smo. Smo mlada in ambiciozna ekipa," pa je za TNT povedal Desire Doue.

Joao Neves je dodal, da ga prevevajo močna čustva. "Drugič sem evropski prvak. Ne le zmaga, zadovoljstvo je igrati s temi soigralci. To je bila najboljša odločitev v življenju. Zaslužena zmaga," je dejal za M6 in nadaljeval: "Ta sezona je bila drugačna. Fizično zahtevnejša, težja. Bili smo evropski prvaki in morali braniti naslov. Zdaj smo poskrbeli za zgodovino in smo navdušeni."

Ousmane Dembele, ki je igro zapustil ob koncu rednega dela zaradi krčev, pa je poudaril, da so se v sezoni morali boriti s številnimi stvarmi. "A na koncu smo spet zmagovalci lige prvakov in zelo srečni."

Declan Rice: Grozno je izgubiti finale lige prvakov po enajstmetrovkah

Declan Rice Foto: Reuters Arsenal je v svojem drugem finalu še drugič ostal praznih rok, tako da je bilo vzdušje po tekmi turobno. Kapetan Declan Rice je dejal, da je skrušen. "Grozno je izgubiti finale lige prvakov po enajstmetrovkah. Je pa bila to za nas izjemna sezona. danes smo igrali 63. tekmo v sezoni in smo dali absolutno vse od sebe," je povedal za TNT.

"Tekmo smo pripeljali do enajstmetrovk, a te so loterija. Nekatere od najboljših ekip so že izgubile po enajstmetrovkah. Toda zmagujemo skupaj in izgubljamo skupaj. Zelo sem ponosen na te fante. Kakšna sezona! Bilo je neverjetno. A trenutno sem skrušen," je še dodal in razkril, da sta Eberechi Eze in Gabriel, ki sta zgrešila svoja strela z bele pike, "zlomljena".

"Zgrešiti enajstmetrovko v finalu lige prvakov ni lepo. Toda oba imamo radi. To se dogaja v nogometu. Ne bosta zadnja igralca, ki sta zgrešila kazenski udarec v finalu. Brez njiju v tej sezoni ne bi osvojili angleške lige. Je okrutno, ampak moramo gledati pozitivno," je zaključil Rice.