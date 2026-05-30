Plavalka Olimpije Neža Klančar je na mednarodnem plavalnem mitingu Mare Nostrum v Barceloni osvojila 11. mesto na 100 metrov prosto z dosežkom 54,97. Koliko je vreden izid, pove podatek, da bi na zadnjem evropskem prvenstvu 2024 v Beogradu ta dosežek zadostoval za finale.

Z novim vrhunskim dosežkom in rekordom mitinga 51,97 je tekmo na 100 metrov prosto spet dobila Nizozemka Marrit Steenbergen, ki se je edina spustila pod mejo 52 sekund in tekmice ugnala za pol sekunde in več.

V nedeljo slovensko finalistko zadnjih olimpijskih iger v Parizu 2024 čaka še nastop v paradni disciplini na 50 metrov prosto.

Na mitingu v Kataloniji je nastopila tudi Velenjčanka Hana Nayja Jukić in na 50 metrov hrbtno z 29,52 zasedla 16. mesto.