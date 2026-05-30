Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
19.54

Osveženo pred

28 minut

Mednarodni plavalni miting Mare Nostrum

Neža Klančar v Barceloni do 11. mesta

Neža Klančar, Tomaž Torkar - trening Ilirija | V nedeljo slovensko finalistko zadnjih olimpijskih iger v Parizu 2024 čaka še nastop v paradni disciplini na 50 metrov prosto. | Foto Aleš Fevžer

V nedeljo slovensko finalistko zadnjih olimpijskih iger v Parizu 2024 čaka še nastop v paradni disciplini na 50 metrov prosto.

Plavalka Olimpije Neža Klančar je na mednarodnem plavalnem mitingu Mare Nostrum v Barceloni osvojila 11. mesto na 100 metrov prosto z dosežkom 54,97. Koliko je vreden izid, pove podatek, da bi na zadnjem evropskem prvenstvu 2024 v Beogradu ta dosežek zadostoval za finale.

Z novim vrhunskim dosežkom in rekordom mitinga 51,97 je tekmo na 100 metrov prosto spet dobila Nizozemka Marrit Steenbergen, ki se je edina spustila pod mejo 52 sekund in tekmice ugnala za pol sekunde in več.

V nedeljo slovensko finalistko zadnjih olimpijskih iger v Parizu 2024 čaka še nastop v paradni disciplini na 50 metrov prosto.

Na mitingu v Kataloniji je nastopila tudi Velenjčanka Hana Nayja Jukić in na 50 metrov hrbtno z 29,52 zasedla 16. mesto.

