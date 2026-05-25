Ko kleti odprejo vrata in vino postane zgodba

Obstajajo konci tedna, ko greš na neki dogodek, in obstajajo konci tedna, ko zakorakaš v zgodbo, ki ni tvoja – ampak te za dva dni povsem prevzame. Takšna je tudi DOK Brda.

Drugi junijski konec tedna – 13. in 14. junija 2026 – se v Goriških brdih že tradicionalno odpro vrata vinskih kleti. Ne vrata razstavnih prostorov ali festivalskih šotorov: prava, stara, kamnita vrata domačij, za katerimi živijo in delajo vinarji, ki vino pridelujejo tako, kot so se naučili od staršev in starih staršev. DOK Brda – Dnevi odprtih kleti – je eden redkih vinskih dogodkov v Sloveniji, ki te ne postavi pred mizo in kozarec, temveč te povabi zraven.

Foto: Kontrabant

Brda brez odra in brez distance

DOK Brda ni festival v klasičnem pomenu besede. Ni glavnega odra, ni vstopnih vrat z oboki, ni vnaprej pripravljenih programov. Je pa 30 in več vinarjev, razpršenih po vaseh Goriških brd, ki za en konec tedna postanejo tvoji gostitelji.

Vstopnica odklene griče. Sam si izbereš smer in tempo. Lahko se odločiš za krožni avtobus, ki te prevaža med postajami, ali pa se kar peš sprehodiš od kleti do kleti – razdalje med njimi so pogosto smešno majhne, razgledi pa presenetljivo veliki. Kar se tam dogaja, je preprosto: vinar pride naproti, ti razloži, kaj imaš v kozarcu, in ti – ker si radoveden – postaviš pravo vprašanje.

Tukaj se ne tekmuje, kdo bo obiskal največ kleti. Kakovost je vedno pred količino – in tega se dobri briški vinarji morda bolj zavedajo kot kdorkoli drug.

Lov za dobrim vinom – in zgodbami za njim

Brda so polna odkritij. Velike, inovativne in tudi skrite kleti, ki jih ni na nobenem turističnem letaku. Vinar, ki ti razloži, zakaj rebula z enega hriba nikoli ni enaka tisti z drugega. Kontrabantar, ki pozna vsako pot med vinogradi. DOK Brda je priložnost, da vse to doživiš sam – brez vodičev, brez vnaprej pripravljenih odgovorov.

Brda so junija v najboljši formi. Sonce, ki med vinograde pada pod kotom, kakršnega ni nikjer drugje. Vonj po cvetočih lipah na stari cesti. Pogovori, ki se zavlečejo dlje, kot si načrtoval. In kot pravi stari kontrabantarski duh tega kotička med Slovenijo in Italijo: najboljše vino je tisto, ki ga odkriješ sam.

Kar dobiš z vstopnico



Vsaka vstopnica



→ Vinski kozarec in vrečko za nošenje;

→ Zapestnico – tvojo vstopnico v vseh kleteh;

→ Vrednostni bon v vrednosti deset evrov za nakup vina pri sodelujočih vinarjih;

→ Degustacijo vsaj štirih vzorcev pri vsakem vinarju;

→ Možnost nakupa prevoza z DOK Busom (v paketih z avtobusom)



Cene vstopnic: DOK Vikend (oba dneva) od 45 evrov | DOK Nedelja od 40 evrov | + BUS opcija od + deset evrov

Kdo odpre vrata letos?

Na DOK Brda 2026 bo sodelovalo več kot 30 vinarjev iz celotnih Goriških brd – od Dobrova do Kojskega, od Vipolž do Kozane in Plešiva. Med njimi bodo tako uveljavljene kleti kot manjše domačije, ki si jih zasluži odkriti vsak ljubitelj vina. Celoten seznam vinarjev je dostopen TUKAJ.

"DOK Brda ni o tem, koliko kleti boš obiskal. Je o tem, kako globoko boš v eno zgodbo pogledal. Brda so vedno najboljša, ko jih doživljaš počasi – kot pravi kontrabantar: z radovednostjo in dobrim občutkom za smer." — Kontrabánt, organizator DOK Brda

Praktične informacije

Kdaj 13. in 14. junij 2026 Kje Goriška brda, Slovenija (začetna točka: Grad Dobrovo) Vstopnice kontrabant.si/dokbrda Prevoz Krožni DOK Bus (v paketih z avtobusom), e-kolesa, peš ture Informacije kontrabant.si/dokbrda

Pogosta vprašanja

Kaj točno je DOK Brda?

DOK Brda – Dnevi odprtih kleti je dvodnevni vinski in kulturni dogodek v Goriških brdih. Vinarji odprejo vrata svojih kleti, obiskovalci pa se prosto gibljejo med njimi, degustirajo vina, spoznavajo zgodbe za etiketami in uživajo v pokrajini. Ni odra, ni programske knjižice – je pa veliko pristnih pogovorov in odkritij.

Kdaj in kje poteka DOK Brda 2026?

Dogodek poteka 13. in 14. junija 2026 po celotnih Goriških brdih. Začetna točka za prevzem kozarcev, zapestnic in informacij je Grad Dobrovo. Od tam se odpraviš v smeri, ki ti je ljubša.

Kaj vključuje vstopnica?

Vinski kozarec z vrečko, zapestnico, vrednostni bon v vrednosti deset evrov za nakup vina in degustacijo najmanj štirih vzorcev pri vsakem vinarju. Vstopnice z avtobusom vključujejo še dostop do krožnih DOK Bus linij.

Ali moram vstopnico kupiti vnaprej?

Da, in to čim prej. Vstopnice z avtobusom so prve, ki poidejo – pogosto že mesece pred dogodkom. Vstopnice so na voljo na kontrabant.si/dokbrda.

Kako deluje DOK Bus?

Krožni avtobusi vozijo med sodelujočimi vinarji po vnaprej določenih trasah. Trase in urniki so objavljeni pred dogodkom. DOK Bus je idealna rešitev, če želi vsa ekipa uživati brez skrbi za vožnjo.

Ali lahko vina kupim kar pri vinarju?

Seveda! Poleg degustacije lahko pri vinarjih kupiš steklenice. Vrednostni bon v vrednosti 10 evrov (vključen v vstopnico) uveljaviš pri izbranem vinarju. Če v Brdih prenočiš in kupiš karton vina (šest steklenic), je dostava na lokacijo brezplačna.

Ali je DOK primeren za tiste, ki ne pijejo vina?

Seveda. DOK je v prvi vrsti praznik pokrajine, zgodb in ljudi. Brda junija, pogovori v kleteh in kulinarika so dovoljšen razlog za obisk – brez kozarca v roki.

So na DOK Brda dobrodošle živali?

Večina vinarjev nima nič proti prijaznim, vodenim psom. Psov žal ni možno vzeti na avtobus. V vročih dneh priporočamo, da jih zaščitite pred soncem in jim zagotovite dovolj vode.

Kje lahko spimo?

Namestitve v Brdih se za junijski vikend zapolnijo hitro. Priporočamo čimprejšnjo rezervacijo na brda.si ali neposredno pri vinarjih, ki ponujajo tudi nastanitev. Nekateri DOK vinarji imajo lastne prostore – preverite opise na kontrabant.si.

Kaj pa, če dežuje?

DOK poteka v vsakem vremenu. Briške kleti so pogosto celo bolj čarobne v dežju. Priporočamo pelerino in nepremočljivo obutev – pa ste pripravljeni na vse.

Kontrabánt | Vipolže 76b, 5215 Dobrovo v Brdih | info@kontrabant.si | +386 (0)31 363 179 | kontrabant.si

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU.

