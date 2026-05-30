Trije pogosti načini, kako spodkopavamo lastno srečo

Veliko ljudi danes dosega cilje, gradi kariero in je navzven uspešnih, a kljub temu ne občutijo pravega zadovoljstva. Psihologi opozarjajo, da razlog pogosto ni lenoba ali nehvaležnost, temveč neravnovesje med ključnimi človeškimi potrebami.

Znana hierarhija potreb po Maslowu še vedno velja za eno najuporabnejših razlag človekovega počutja. Raziskave, izvedene v več kot 120 državah, potrjujejo, da so za dobro življenje pomembni občutek varnosti, pripadnosti, spoštovanja in osebnega smisla. Če zanemarimo eno od teh področij, dolgoročno težko občutimo srečo.

Zadovoljevanje potreb na višjih ravneh torej ne izključuje temeljnih potreb. Posameznik zato ne preraste potrebe po varnosti ali pripadnosti zgolj zato, ker začne iskati smisel, samouresničitev ali osebno izpolnitev, poroča Psychology Today.

Ravno zato je dolgotrajen občutek nezadovoljstva pogosto posledica nesorazmernega vlaganja v eno področje potreb ob hkratnem zanemarjanju drugih, enako pomembnih dimenzij človekovega psihološkega in socialnega delovanja.

Foto: Shutterstock

Brez občutka varnosti telo ostaja pod stresom

Današnja družba pogosto poveličuje ambicioznost, tveganje in nenehno napredovanje. A psihologi opozarjajo, da brez osnovnega občutka varnosti človek težko resnično napreduje.

Finančna negotovost, kronično pomanjkanje spanja ali stalna preobremenjenost telo ohranjajo v stanju pripravljenosti. Raziskave kažejo, da ljudje v negotovih okoliščinah težje razmišljajo dolgoročno, saj večino mentalne energije porabijo za reševanje trenutnih skrbi. Prav zato mnogi kljub velikim ambicijam hitro izgorevajo.

Pomembno ni le, koliko denarja imamo, temveč predvsem, ali se počutimo varne. Če so temelji nestabilni, postane tudi lov za uspehom veliko bolj naporen in manj izpolnjujoč.

V času družbenih omrežij smo lahko bolj osamljeni kot kadarkoli prej

Čeprav smo danes ves čas povezani, občutek pripadnosti pogosto manjka. Delo na daljavo, življenje na spletu in kultura tekmovalnosti zmanjšujejo pristne odnose, ki jih ljudje nujno potrebujemo.

Študije opozarjajo, da sta osamljenost in socialna izolacija resno tveganje ne le za duševno, ampak tudi za telesno zdravje. Njuni učinki naj bi bili primerljivi celo s kajenjem več cigaret dnevno.

Psihologi poudarjajo, da uspeh brez bližnjih odnosov hitro izgubi smisel. Brez občutka podpore in povezanosti tudi največji dosežki pogosto delujejo prazno.

Foto: Shutterstock

Samopodobo vse bolj gradimo na všečkih in potrditvah drugih

Veliko ljudi svojo vrednost danes meri skozi odzive okolice; prek družbenih omrežij, kariere, videza ali produktivnosti. Težava je, da je takšna samozavest zelo krhka.

Raziskave kažejo, da pretirano primerjanje na družbenih omrežjih povečuje tveganje za depresivne občutke in nižjo samopodobo. Ko je občutek lastne vrednosti odvisen od zunanjih potrditev, postanejo tudi manjši neuspehi veliko bolj boleči.

Psihologi opozarjajo, da prava notranja stabilnost ne pomeni pomanjkanja ambicij. Nasprotno – ljudje, ki imajo bolj zdravo samopodobo, pogosto lažje vztrajajo pri svojih ciljih, saj jih neuspehi ne zamajejo tako hitro.

Foto: Shutterstock

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da izpolnjeno življenje ni le neprestano osvajanje novih ciljev. Pomembno je predvsem ravnovesje med varnostjo, odnosi, samozavestjo in osebnim smislom. Ko zanemarimo eno od teh področij, lahko tudi največji uspehi izgubijo občutek zadovoljstva.

Preberite tudi: