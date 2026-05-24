Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
24. 5. 2026,
11.16

Osveženo pred

1 ura, 51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
smrt noad Hajduk Split Ivo Bego

Nedelja, 24. 5. 2026, 11.16

1 ura, 51 minut

Umrl je legendarni nogometaš, simbol 'starega Hajduka' in velike zvestobe Poljudu

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Ivo Bego | Umrl je legendarni nogometaš Hajduka Ivo Bego. | Foto Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Umrl je legendarni nogometaš Hajduka Ivo Bego.

Foto: Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

V 89. letu starosti je umrl Ivo Bego, legendarni nogometaš Hajduka in eden tistih igralcev, ki so s svojo srčnostjo pustili globok pečat v zgodovini splitskega kluba, poroča hrvaški portal Index.

Ivo Bego je za Hajduk igral med letoma 1955 in 1965 in v tem obdobju zbral 253 nastopov in dosegel 14 zadetkov. Igral je na položaju branilca, navijači pa so si ga zapomnili predvsem po nepopustljivosti, borbenosti in izjemni predanosti na igrišču. Prav zaradi teh lastnosti je postal eden od ljubljencev Hajdukovega občinstva, poroča Index.

Da je med navijači užival posebno spoštovanje, je Torcida večkrat pokazala tudi po koncu njegove kariere. Leta 2019, ko je Bego po slabosti pristal v bolnišnici, so mu navijači posvetili derbi in zbirali denar za vpis njegovega imena v tematskem parku. Lani pa so mu pripadniki Torcide 23. februarja voščili za rojstni dan z baklado pred njegovim stanovanjem in petjem Hajdukovih pesmi.

Hajduku ostal zvest tudi po karieri

Bego je ostal zvest Hajduku tudi po koncu igralske poti. Tudi v poznih letih je redno spremljal tekme na Poljudu, javnost pa se ga spominja tudi po incidentu iz leta 2014, ko je na Hajdukovem stadionu po provokacijah fizično napadel Zdravka Mamića, tedanjega prvega moža Dinama.

"Nastala je gneča. Tega Mamića, ki že približno deset let povzroča ekscese, bi morala policija odstraniti z igrišča, da ne bi prišlo do takšnih dogodkov. Ni mi žal, da sem tako ravnal, saj bi ga glede na to, kar počne, nekdo moral ustaviti. Ker tega ni storila policija, sem ga pa jaz," je takrat pojasnil Bego.

smrt noad Hajduk Split Ivo Bego
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.