Umrl je legendarni nogometaš, simbol 'starega Hajduka' in velike zvestobe Poljudu

V 89. letu starosti je umrl Ivo Bego, legendarni nogometaš Hajduka in eden tistih igralcev, ki so s svojo srčnostjo pustili globok pečat v zgodovini splitskega kluba, poroča hrvaški portal Index.

Ivo Bego je za Hajduk igral med letoma 1955 in 1965 in v tem obdobju zbral 253 nastopov in dosegel 14 zadetkov. Igral je na položaju branilca, navijači pa so si ga zapomnili predvsem po nepopustljivosti, borbenosti in izjemni predanosti na igrišču. Prav zaradi teh lastnosti je postal eden od ljubljencev Hajdukovega občinstva, poroča Index.

Da je med navijači užival posebno spoštovanje, je Torcida večkrat pokazala tudi po koncu njegove kariere. Leta 2019, ko je Bego po slabosti pristal v bolnišnici, so mu navijači posvetili derbi in zbirali denar za vpis njegovega imena v tematskem parku. Lani pa so mu pripadniki Torcide 23. februarja voščili za rojstni dan z baklado pred njegovim stanovanjem in petjem Hajdukovih pesmi.

Hajduku ostal zvest tudi po karieri

Bego je ostal zvest Hajduku tudi po koncu igralske poti. Tudi v poznih letih je redno spremljal tekme na Poljudu, javnost pa se ga spominja tudi po incidentu iz leta 2014, ko je na Hajdukovem stadionu po provokacijah fizično napadel Zdravka Mamića, tedanjega prvega moža Dinama.

"Nastala je gneča. Tega Mamića, ki že približno deset let povzroča ekscese, bi morala policija odstraniti z igrišča, da ne bi prišlo do takšnih dogodkov. Ni mi žal, da sem tako ravnal, saj bi ga glede na to, kar počne, nekdo moral ustaviti. Ker tega ni storila policija, sem ga pa jaz," je takrat pojasnil Bego.