Sobota, 30. 5. 2026, 22.30
PSG je zmagovalec lige prvakov
Navijači v Parizu slavili, a tudi uničevali #video
Ne le v Budimpešti, kjer se je odvijal finale nogometne lige prvakov, navijači PSG-ja in Arsenala so tudi doma spremljali dramatičen razplet, ko je po streljanju 11-metrovk lovoriko ubranila pariška ekipa. Samo poglejte posnetke s stadiona v Parizu. Kakšno veselje!
So šli pa nekateri navijači PSG-ja tudi preko meja razumnega in se je na pariških ulicah in v lokalih začelo z uničevanjem. Policija je morala posredovati tudi s solzivcem.