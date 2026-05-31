R. K.

Nedelja,
31. 5. 2026,
7.44

Nedelja, 31. 5. 2026, 7.44

Vremenska napoved: spet prihajajo nevihte, ki bodo osvežile ozračje

Veter, nevihta | Padavine se bodo pojavljale tudi v prihajajočem tednu. | Foto Shutterstock

Padavine se bodo pojavljale tudi v prihajajočem tednu.

Severovzhodni del države je včeraj pozno zvečer prešel padavinski pas, posamezne nevihte pa so spremljali močni sunki vetra. okolje (Arso). Največ težav je vreme povzročalo na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenj Gradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Do jutra se je dogajanje umirilo, a današnje dopoldansko sonce bodo kmalu zamenjali popoldanski oblaki, predvsem v notranjosti Slovenije bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponoči zajele tudi jugozahod države. Ob nevihtah se bo osvežilo, pravijo na Agenciji za okolje (Arso).

Včeraj pozno popoldne se je nevihtna linija iz območja Spodnje Avstrije premaknila proti jugu, v večernih urah pa je dosegla severovzhod Slovenije. Zaradi posledic vremenskega dogajanja so gasilci 15 prostovoljnih gasilskih društev gasili požare in z drugimi dežurnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč ter elektro in telekomunikacijskih drogov.

Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, posredovali so tudi na območju Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovenj Gradca, Mislinje, Slovenske Bistrice, Zreč, Žalca in Oplotnice, kažejo podatki centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Ob nevihtah se bo osvežilo

Pestro vremensko dogajanje se je tekom noči umirilo in zbudili smo se v sončno jutro. Čez dan pa bo naraščala oblačnost, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponoči zajele tudi jugozahod Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo.

Nov teden bodo spremljale padavine

Ponedeljkovo jutro in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Kot napovedujejo na Arsu, se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte.

Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. 

V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. 

