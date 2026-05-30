Avtor:
Na. R.

Sobota,
30. 5. 2026,
19.42

vreme nevihta napoved dež ohladitev

Sobota, 30. 5. 2026, 19.42

Na severovzhodu bodo še plohe in nevihte

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja se počasi pomika čez severno polovico Evrope proti vzhodu. Nad naše kraje v višinah od severa doteka topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja se počasi pomika čez severno polovico Evrope proti vzhodu. Nad naše kraje v višinah od severa doteka topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Zvečer in ponoči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte.

Opozorilo: danes zvečer oziroma v prvem delu noči obstaja možnost kakšne močnejše nevihte na severovzhodu Slovenije. Povečana je verjetnost predvsem nevihtnega piša.

Zvečer in ponoči bodo v krajih severno in vzhodno od nas plohe in nevihte. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte.

Začetek tedna hladnejši

V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami.

Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo. Še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

