Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je objavil sezonsko napoved za letošnje poletje, ki kaže, da bo to še eno v seriji nadpovprečno toplih.

Po napovedi DHMZ, ki temelji na podatkih Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, bodo prihajajoči meseci vroči in sušni, povprečna sezonska temperatura na Hrvaškem pa bo z zelo veliko verjetnostjo višja od klimatološkega povprečja za obdobje 1991–2020.

Glede na napoved obstaja velika verjetnost nadpovprečnih temperatur v vsakem poletnem mesecu. "Večje pozitivno odstopanje povprečne mesečne temperature od povprečja je možno predvsem julija, zlasti na vzhodu države in ponekod na Jadranu, predvesem na jugu," je navedeno na spletni strani DHMZ. Čeprav bodo temperature nadpovprečno visoke, so možni prodori hladnega zraka, na primer ob prehodu hladne fronte. To pomeni, da so možna kratka obdobja s temperaturami okoli ali celo pod običajnimi za poletnime mesece, navaja DHMZ.

Neenakomerna porazdeljenost padavin

Napovedovanje padavin, zlasti na sezonski ravni, je bistveno bolj zapleteno kot napovedovanje temperature, zato je zanesljivost takšnih napovedi manjša, poudarjajo na DHMZ.

Za prihajajoče poletje naj bi bila skupna sezonska količina padavin v večjem delu države na splošno nižja od večletnega povprečja. V juliju se v večini pokrajin pričakuje primanjkljaj padavin, morda celo večji v primerjavi z mesečnim povprečjem. Po drugi strani pa junija kaže na povprečno mesečno količino padavin nekje okoli povprečja, lokalno pa morda celo višjo.

DHMZ ob tem opozarja, da zaradi hudourniške narave padavin v toplem delu leta in lokalnih dejavnikov, kot so relief, bližina morja in temperatura morja, obstaja velika verjetnost neenakomerno porazdeljenega dežja čez celo poletje. Ponekod lahko namreč pade količina padavin, primerljiva s tedenskim ali celo mesečnim povprečjem, drugod pa padavin morda ne bo več tednov.

Za napovedovanje neviht, vročinskih valov in drugih nevarnih vremenskih pojavov poleti je še posebej pomembno spremljati napovedi en ali dva dni vnaprej in vremenska opozorila, še dodajajo na DHMZ.