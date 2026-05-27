vreme vremenska napoved ARSO padavine nevihta vročinski val

Sreda, 27. 5. 2026, 10.44

52 minut

Popoldne močnejše nevihte s točo, Arso dvignil stopnjo opozorila #animacija

Danes popoldne bodo državo zajele posamezne močnejše nevihte, na zahodu države je povečana verjetnost za pojav toče, v osrednji in vzhodni Sloveniji bo verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš. Agencija za okolje (Arso) je zaradi pestrega vremenskega dogajanja za celotno državo izdala oranžno opozorilo pred nevihtami, ki jih bodo spremljali nalivi in udari strel.

Že v jutranjem času so se nad Karavankami razvili posamezni nevihtni oblaki, a glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo med 13. in 19. uro. Kot pravijo na Arsu, se bodo nevihte sprva pojavljale na severu države, nato se bodo širile proti jugu in predvidoma po 19. uri tam tudi ponehale. Zvečer se bo nevihtno dogajanje umirilo.

Ker bo prehod neviht dokaj hiter, bodo nalivi kratkotrajni. Nekaj težav lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, sicer pa poplav ne gre pričakovati, ocenjujejo na Arsu. 

Pred pojavom neviht se bo predvsem v južnih krajih še segrelo nad 30 stopinj Celzija, nato pa bo temperatura ob nevihtah padla za 10 do 15 stopinj.

Arso izdal oranžno opozorilo pred nevihtami

Toča bo bolj verjetna na zahodu Slovenije (okoli 10 odstotkov za točo debeline nad 2 cm in okoli 2 odstotka za točo debeline nad 5 cm). V osrednji in vzhodni Sloveniji pa bo verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš, pojasnjujejo na Arsu in ob tem dodajajo, da bodo nevihte spremljali tudi nalivi in udari strel.

Zaradi pričakovanega nevihtnega popoldneva je Arso stopnjo opozorila z rumene dvignil na oranžno. 

Arso opozorilo | Foto: Agencija za okolje (Arso) Foto: Agencija za okolje (Arso)

Konec tedna živo srebro nad 30 stopinj Celzija

Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo večinoma jasno in vroče. 

