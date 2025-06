Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Spremljajte radarsko sliko padavin v živo, ki jo zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Vremenski radar prikazuje gibanje padavin nad Slovenijo in njeno okolico v zadnjih urah (ura na radarski sliki je prikazana v UTC; za slovenski čas je treba prišteti dve uri.) Slika je uporabna za hitro oceno, ali se padavinski pas bliža vaši lokaciji in kakšna je njegova intenzivnost.

Kako brati radarsko sliko padavin?

Radarska slika prikazuje jakost padavin v različnih barvah. Modri in zeleni odtenki pomenijo rahle do zmerne padavine, rdeči in vijoličasti pa kažejo na močne nalive ali nevihte. Slika se posodablja vsakih deset minut, zato omogoča skorajda vremensko napoved v realnem času.

Zakaj in kdo naj spremlja radarsko sliko padavin?

Radarska slika padavin je namenjena kmetovalcem, pohodnikom in ljubiteljem narave za:

načrtovanje izletov, športnih aktivnosti ali poti,

spremljanje nevarnosti neviht, toče ali nalivov ter

hiter pregled vremenskih sprememb brez potrebe po branju dolgih napovedi

Zanesljiv vir vremenskih podatkov

Radarska slika padavin, ki jo prikazujemo, prihaja neposredno iz Arsovih radarjev in je uraden vir za vremensko spremljanje v Sloveniji. Če želite ažurne in točne informacije o padavinah, je ta vir ena najboljših možnosti.