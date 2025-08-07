Mlade slovenske košarkarice prek Nizozemk do devetega mesta

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let se je na svoji zadnji tekmi evropskega prvenstva v Matosinhosu na Portugalskem z Nizozemkami pomerila za končno deveto mesto in zmagala s 77:62.

Slovenke do 20 let so se po porazu v osmini finala pomerile z Nizozemkami in obračun zaključile s suvereno zmago.

Prvo četrtino so bolj uspešno zaključile Nizozemke, ki so si priigrale tri točke prednosti. Slovenke so v drugi četrtini s konkurenčno igro uspešno zmanjšale razliko in v tretjo četrtino stopile le s točko zaostanka.

Dekleta so v drugem polčasu nivo igre opazno povišala, prevzela vodstvo in si do zadnje četrtine priigrala sedem točk prednosti. S podobno predstavo so nadaljevala v zadnjih desetih minutah in ob koncu prišla do zaslužene zmage z rezultatom 77:62.

Za Slovenijo je 16 točk in 10 skokov nabrala Ajša Sivka, s prav tako 16 točkami in 8 skoki ji je sledila Lena Grebenc, k temu pa je še 12 točk dodala Tjaša Turnšek.

Slovenke z zmago proti Nizozemski nadaljujejo boj za deveto mesto. Naslednja tekma jih čaka v soboto, ko se bodo pomerile z zmagovalko obračuna med Portugalsko in Poljsko.

Slovenija : Nizozemska 77:62 Strelke za Slovenijo: Sivka 16 (10 skokov), Grebenc 16 (8 skokov, 6 podaj), Turnšek 12 (6 skokov), Štirn 9 (6 podaj), Žibert 9, Mišjak Cujnik 7, Krenk 3, Lazarević 3, Brecelj 2, Valančič.

