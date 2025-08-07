Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
7. 8. 2025,
22.22

Evropsko prvenstvo do 20 let

Mlade slovenske košarkarice prek Nizozemk do devetega mesta

S. K.

Slovenke so prvenstvo na Portugalskem končale na devetem mestu.

Slovenke so prvenstvo na Portugalskem končale na devetem mestu.

Foto: Fiba Europe

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let se je na svoji zadnji tekmi evropskega prvenstva v Matosinhosu na Portugalskem z Nizozemkami pomerila za končno deveto mesto in zmagala s 77:62.

Slovenke do 20 let so se po porazu v osmini finala pomerile z Nizozemkami in obračun zaključile s suvereno zmago.

Prvo četrtino so bolj uspešno zaključile Nizozemke, ki so si priigrale tri točke prednosti. Slovenke so v drugi četrtini s konkurenčno igro uspešno zmanjšale razliko in v tretjo četrtino stopile le s točko zaostanka.

Dekleta so v drugem polčasu nivo igre opazno povišala, prevzela vodstvo in si do zadnje četrtine priigrala sedem točk prednosti. S podobno predstavo so nadaljevala v zadnjih desetih minutah in ob koncu prišla do zaslužene zmage z rezultatom 77:62.

Za Slovenijo je 16 točk in 10 skokov nabrala Ajša Sivka, s prav tako 16 točkami in 8 skoki ji je sledila Lena Grebenc, k temu pa je še 12 točk dodala Tjaša Turnšek.

Slovenke z zmago proti Nizozemski nadaljujejo boj za deveto mesto. Naslednja tekma jih čaka v soboto, ko se bodo pomerile z zmagovalko obračuna med Portugalsko in Poljsko.

Slovenija : Nizozemska 77:62

Strelke za Slovenijo: Sivka 16 (10 skokov), Grebenc 16 (8 skokov, 6 podaj), Turnšek 12 (6 skokov), Štirn 9 (6 podaj), Žibert 9, Mišjak Cujnik 7, Krenk 3, Lazarević 3, Brecelj 2, Valančič.

