Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
10.11

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
slovenska ženska košarkarska reprezentanca košarka Evropsko prvenstvo U 20

Četrtek, 7. 8. 2025, 10.11

51 minut

Slovenke po porazu z Litovkami v boj za deveto mesto na EP do 20 let

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Ajša Sivka | Foto Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let je v osmini finala evropskega prvenstva v portugalskem Matosinhosu izgubila proti Litvi z 61:62 in se bo v nadaljevanju celinskega tekmovanja borila za končno deveto mesto.

Pri varovankah selektorja Ernesta Novaka je bila na sredini tekmi najbolj učinkovita Tjaša Urankar, ki je 29 točkam dodala še 11 skokov. Kim Žibert je dosegla devet, Ajša Sivka pa sedem točk in 12 skokov.

Slovenija se bo drevi ob 19. uri pomerila z Nizozemsko.

Preberite še:

Ajša Sivka
Sportal Slovenke v osmini finala EP U20 proti Litovkam
slovenska ženska košarkarska reprezentanca košarka Evropsko prvenstvo U 20
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.