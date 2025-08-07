Slovenke po porazu z Litovkami v boj za deveto mesto na EP do 20 let

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let je v osmini finala evropskega prvenstva v portugalskem Matosinhosu izgubila proti Litvi z 61:62 in se bo v nadaljevanju celinskega tekmovanja borila za končno deveto mesto.

Pri varovankah selektorja Ernesta Novaka je bila na sredini tekmi najbolj učinkovita Tjaša Urankar, ki je 29 točkam dodala še 11 skokov. Kim Žibert je dosegla devet, Ajša Sivka pa sedem točk in 12 skokov.

Slovenija se bo drevi ob 19. uri pomerila z Nizozemsko.

