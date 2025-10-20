Oven

Imeli boste slab občutek, a vas bodo vsi prepričevali, da nadaljujete z začetimi načrti. Resno premislite in raje poiščite alternativno rešitev. Pomembno je pravilno razlikovati med moralnim in fizičnim pogumom. Ne boste dobili dovolj podpore, zato ne slepite sebe in drugih. Občasno se preveč prepuščate dramatiziranju.

Bik

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.

Dvojčka

Spoznali boste da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Rak

Vstopate v čas čustvene neposrednosti in impulzivnosti, zaznamovala vas bodo močna čustva. Čustveni in svež pričetek bo v ospredju, morda boste vzpostavili nove navade, samo prepričajte se, da bodo dobre, ker boste z vsem tem zaznamovali vaše življenje za kar nekaj časa.

Lev

Vzemite si več časa za zabavo in prijatelje ali pa se lotite novega konjička. Vse to vas bo motiviralo in lažje boste sprejeli nove spremembe. Ne sprejmite mesta druge violine, saj zase najbolje veste, kdo ste in česa ste sposobni. Ustvarjalni boste, zato sprejmite vsako priložnost za novost, ki se vam bo ponudila.

Devica

Čas je, da dobite mnenja od drugih, povratne informacije o sebi in v povezavi z vašim življenjem. Razmerja vseh vrst bodo energična, z drugimi se boste dobro razumeli. Kompromisi bodo glavna tema, sodelovanju boste posvečali veliko pozornosti. Prišli boste v stik z osebo, ki bo vplivala na vaše življenje.

Tehtnica

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.

Škorpijon

Gnali se boste za popolnostjo in ugotovili, da z uspešnostjo prideta tudi večji nadzor in moč. Če boste govorili iz srca, se bodo ljudje povezali z vašimi izgovorjenimi besedami. Popolnoma bodo razumeli, kaj želite povedati. Držite se tistega, kar znate in prevzemite pobudo pri uresničevanju določenih zadev. Navdušili boste tudi druge.

Strelec

Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu, kajti ni izključeno, da bo vajino druženje preraslo v ljubezensko zvezo. Ne prehitevajte dogodkov in sprejmite okoliščine, ki vam še onemogočajo, da bi prekoračili tanko črto med prijateljstvom in ljubeznijo.

Kozorog

Odnosi, ki jih cenite, bodo postajali boljši in močnejši. Posledično boste tudi vi bolj odprti glede svojih namer in načina, kako mislite uresničiti in v praksi uporabiti svoje načrte. Vključite se in sodelujte v zadevah, v katere verjamete, kajti te bodo razširile vašo zavest. Spoznali boste prijatelje, ki jim boste tudi vi lahko ponudili nekaj v zameno.

Vodnar

Stojte za svojimi prepričanji in ne dovolite drugim, da bi vas izsiljevali. Nekdo pohlepen iz vaše preteklosti bo tudi tokrat želel izkoristiti vašo dobrosrčnost. Morda je pravi čas, da enkrat za vselej prekinete vezi, ki vaju še vežejo. Dinamični boste, karizmatični in sposobni ustvariti vse, kar si boste zadali. Privlačili boste tujo pozornost.

Ribi

Ne verjemite vsem, še posebej če bi njihove besede lahko vplivale na vašo prihodnost. Pojdite neposredno do vira in se pozanimajte, kaj točno se dogaja. Zavzemite pozitivno stališče in iz vsega poskušajte izvleči določeno korist. Učenje vas bo pripeljalo v stik z ljudmi, ki bodo razumeli vaša prepričanja.