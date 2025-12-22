Oven

Pričakujte spremembe v svojem vsakdanjem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in situacije, ki bodo zahtevala dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Bik

Vaša čustva do prijateljev in ljubljenih bodo globlja kot običajno, tudi čustveni odzivi na življenje bodo bolj intenzivni. Potreba po deljenju, dajanju in sprejemanju ljubezni, bo v tem obdobju zelo močna. Želeli boste biti sprejeti in zaželeni. Spoznali boste, da morate poskrbeti, da boste več časa preživeli v bližini ljubljenih.

Dvojčka

Družinske obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in nenehne zahteve ali nezadovoljstvo. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu.

Rak

Vaši načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, drugi ljudje pa bodo odstopali celo od že dogovorjenega. Če boste sklepali nove dogovore, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Lev

Potegnite občutek po varnosti iz vaših idealov in se sprostite s prijatelji. Nujno potrebujete spremembo. Vaša želja, da bi spremenili vaš način življenja, bo postala še bolj močna. Hrepenite po nečem novem, drugačnem, unikatnem. Želite si novega romantičnega razmerja.

Devica

Nekdo bo prav škodoželjen, zato pazite, komu boste danes zaupali in koga boste spustili do sebe. Še posebno, če boste sklepali nova poznanstva, ne bodite naivni, saj veste, da ste se že velikokrat opekli. Vsi ljudje na žalost niso dobrega srca, ampak se za njihovimi nameni skriva marsikaj.

Tehtnica

Prevzela vas bo žalost, pa še sami ne boste vedeli, zakaj. Ne obremenjujte se preveč, saj bo že jutri boljši dan. Danes se skušajte posvetiti tistemu, kar vas pomirja in sprošča. Če se le da, v vse skupaj zvlecite še partnerja. Če zaradi obveznosti ne bosta zmogla tega storiti popoldne, se razvajajta vsaj večer.

Škorpijon

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo, samski pa se ozrite okoli sebe.

Strelec

Ves dan boste polni pozitivne energije, kar se bo odražalo tudi na vseh področjih. Odnosi bodo umirjeni in čustveno stabilni, mirno bo tako v partnerstvu kot pri delu. Najbolje bi bilo, da bi o svojih načrtih premislili z več vidikov. Pazite, da ne boste spregledali kakšne pomembne okoliščine.

Kozorog

Jezili se boste sami nase. Naredili ste napako, a prav gotovo ste s tem doživeli tudi neko pomembno preizkušnjo. Pomembno poglavje vaše preteklosti bo utonilo v pozabo in lahko boste neobremenjeno načrtovali nova doživetja. Ne obremenjujte se preveč, to se je pač moralo zgoditi.

Vodnar

Danes se boste posvetili predvsem sebi, prijateljem in tistemu, kar radi delate. Zna se zgoditi, da boste prekinili stike s kakšno osebo, s katero se ne razumete najbolje. Res je že napočil čas, da spregovorite. Morda bo tudi vas to na začetku malce šokiralo, nato pa boste občutili olajšanje.

Ribi

Odnosi z vašimi najbližjimi ne bodo ravno dobri in to vas bo spravilo v slabo voljo. Videli boste, da se včasih res ne da nič narediti, ker nekateri enostavno ne razumejo, da ni vse v tem, kaj bodo rekli drugi. A ne skrbite, zvečer boste že veliko boljše volje in občutili boste tudi novo zadovoljstvo.