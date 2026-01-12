Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
11.40

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dizel bencin gorivo

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 11.40

25 minut

Bencin od torka dražji, dizel cenejši

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Bencinska | Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja. | Foto STA

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.

Foto: STA

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v torek spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjenih trošarinah z 1,384 evra dražji za 0,3 centa, liter dizla pa se bo za toliko pocenil in bo stal 1,404 evra. Kurilno olje se bo pocenilo za 0,1 centa na 1,007 evra za liter, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah pristojnega ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,464 evra, za liter dizla 1,486 evra in za liter kurilnega olja 1,110 evra.

Marže trgovcev so omejene na vseh bencinskih servisih po državi in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na 14-dnevnih povprečjih cen mineralnih naftnih derivatov.
Gorivo, bencin, dizel, Petrol
Novice Kakšne bodo nove cene goriv?
Bencinski servis Mol na Madžarskem
Novice Obisk bencinskih servisov bo po novem cenejši
gorivo dizel bencin črpalka
Novice S torkom bo gorivo občutno cenejše
dizel bencin gorivo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.