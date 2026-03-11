Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
11. 3. 2026,
15.37

Osveženo pred

36 minut

Na nekaterih bencinskih servisih občasno zmanjka goriva

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Petrol zagotavlja, da oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. | Foto STA

Petrol zagotavlja, da oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna.

Foto: STA

Na nekaterih bencinskih servisih zaradi povečanega povpraševanja občasno zmanjka goriva, a je to praviloma na voljo na bližnjih prodajnih mestih, pravijo v Petrolu. Glede kurilnega olja pojasnjujejo, da so lahko zaradi močnega povečanja naročil dobavni roki nekoliko daljši in da imajo prednost nekateri odjemalci, kot so bolnišnice in šole.

"Od prejšnjega tedna zaznavamo povečano povpraševanje po gorivih, zato prilagajamo prodajne in dobavne aktivnosti, da zagotavljamo čim bolj enakomerno oskrbo trga. Ob povečanem odjemu se lahko na posameznih lokacijah začasno zgodi hitrejše znižanje zalog, vendar je gorivo praviloma na voljo na bližnjih prodajnih mestih," so danes povedali v Petrolu.

Dodali so, da so cene v Sloveniji po zadnjih vladnih korekcijah nižje kot v nekaterih sosednjih državah, kar lahko poveča povpraševanje tujih kupcev, zlasti na prodajnih mestih ob meji.

Zaznali občutno povečanje naročil kurilnega olja 

Glede opozoril nekaterih kupcev, da trenutno ni mogoče kupiti kurilnega olja, v Petrolu pravijo, da so v prejšnjem tednu zaznali občutno povečanje naročil tega energenta, saj so nekateri kupci zaradi negotovosti glede cen naročila oddali vnaprej. Po objavi novih cen, ki so se zvišale manj, kot so nekateri pričakovali, nekateri kupci naročila tudi preklicujejo.

"Kljub temu je naročil še vedno veliko, zato so dobavni roki lahko nekoliko daljši kot običajno. Dobavne vire imamo zagotovljene, dobave pa razporejamo glede na logistične zmožnosti in operativne prioritete, pri čemer imajo prednost uporabniki, za katere je oskrba z energentom ključna (npr. bolnišnice, domovi za starejše, vrtci in šole)," so pojasnili.

Petrol: Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna 

Petrol zagotavlja, da oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. "Trenutno se soočamo predvsem s povečanim povpraševanjem in večjo obremenitvijo logističnega sistema," pojasnjujejo.

AMZS objavila primerjavo cen po državah 

Ob podražitvah goriv je Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) objavila primerjavo cen po državah v Evropi. Vendar je treba upoštevati nekatere posebnosti posameznih držav, med drugim, da je gorivo na avtocestah praviloma dražje, da na Madžarskem cene za tujce niso regulirane in da je v Italiji gorivo, če ga natoči uslužbenec bencinskega servisa, dražje.

Po teh podatkih, ki so pripravljeni na podlagi cen, ki so jih za ponedeljek in torek AMZS poslali partnerski avtoklubi, so cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva v Sloveniji – bencin stane 1,466 evra, dizel pa 1,528 evra na liter – med najnižjimi v Evropi.

Povprečna cena 95-oktanskega bencina je bila nižja kot v Sloveniji v Rusiji in Belorusiji (75 centov in 77 centov na liter), Turčiji (1,08 evra), Moldaviji (1,17 evra), BiH (1,18 evra), na Kosovu (1,194 evra), v Andori (1,33 evra), Bolgariji (1,34 evra), na Poljskem (1,42 evra), Češkem (1,44 evra) in Madžarskem (1,46 evra). V preostalih 30 navedenih državah je bila višja.

Od preostalih sosednjih držav je cena na Hrvaškem v povprečju znašala 1,500 evra, v Avstriji 1,702 evra in Italiji 1,893 evra. Najvišja je bila na Nizozemskem (2,219 evra) in v Nemčiji (2,065 evra).

Dizel je bil najcenejši v Belorusiji (77 centov), Rusiji (85 centov), Moldaviji (1,02 evra), Turčiji (1,12 evra) in Andori (1,31 evra). V BiH je stal 1,43 evra, na Madžarskem 1,51 evra, Hrvaškem 1,55 evra, v Avstriji 1,828 evra in Italiji 2,104 evra. Najdražji je bil v Nemčiji (2,129 evra) in na Danskem (2,11 evra).

