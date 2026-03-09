Vlada s korenitim znižanjem trošarin ublažila cene goriv

V razmerah izrazite rasti cen naftnih derivatov na evropskih in svetovnih trgih je vlada z znižanjem trošarin ublažila prenos podražitev v domače maloprodajne cene. Ob znižanih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka do vključno 23. marca znašale 1,466 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,159 evra za liter kurilnega olja.

Vladni ukrep bo imel neposreden učinek tudi za potrošnike. Če vlada cen ne bi regulirala in trošarin ne bi znižala, bi bilo po ocenah za liter 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina treba odšteti okoli 1,576 evra, za liter dizla okoli 1,702 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,342 evra. To pomeni, da bo uporabnik pri 50 litrih bencina prihranil približno 5,50 evra, pri 50 litrih dizla približno 8,70 evra, pri nakupu tisoč litrov kurilnega olja pa 183 evrov, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter 95-oktanskega bencina bo, ob znižani trošarini, ki je določena na 0,47457 evra/liter (trošarina pred spremembo 0,49934 evra/liter), na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,466 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,436 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 73,30 evra. Če vlada ne bi regulirala cen bencina ter ne bi znižala trošarin, bi bilo po ocenah ministrstva za liter bencina potrebno odšteti okoli 1,576 evra na liter.

Liter dizla bo, ob znižani trošarini, ki je določena na 0,36277 evra/liter (trošarina pred spremembo 0,43869 evra/liter), na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,528 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,465 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 76,40 evra. Če vlada ne bi regulirala cen dizla ter ne bi znižala trošarin, bi po njihovih ocenah za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,702 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob spremenjeni trošarini, ki je določena na 0,11180 evra/liter (trošarina pred spremembo 0,17700 evra/liter), v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,159 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,071 evra na liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.159 evrov (brez prevoza). Če vlada ne bi regulirala cen kurilnega olja, bi bilo po oceni ministrstva potrebno odšteti okoli 1,342 evra na liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1.342 evrov, kar pomeni, da pri tisoč litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 183 evrov, so še sporočili z ministrstva.