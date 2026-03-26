Francozi na prijateljski tekmi boljši od Brazilcev

Brazilska in francoska nogometna reprezentanca sta v Foxboroughu pri Bostonu merili na prijateljski tekmi. Uspešnejši so bili Francozi, ki so slavili z 2:1.

Galski petelini so povedli v 32. minuti, ko je po podaji Ousmana Dembeleja zadel Kylian Mbappe. Dayot Upamecano je v 55. minuti dobil rdeči karton, kljub temu pa so Francozi v 65. minuti podvojili prednost. Podajo Michaela Oliseja je unovčil Hugo Ekitike. Brazilcem je v 78. minuti uspelo le še zmanjšati zaostanek po zadetku Bremerja.

V petek so reprezentance odigrale še nekaj prijateljskih obračunov, Gruzija in Ciper sta se razšla z 2:2, dvakrat je za Gruzijce zadel Hviča Kvarachelia, Ciper je z 0:1 izgubil proti Belorusiji, Moldavija pa proti Litvi z 0:2. Prvega od dveh golov Litovcev je prispeval nekdanji član Olimpije Justas Lasickas.