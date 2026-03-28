Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za SP 2026 na šestih tekmah dosegla le tri gole, brez zadetka pa je začela tudi novo poglavje, z novim selektorjem Boštjanom Cesarjem. Prijateljska tekma z Madžarsko v Budimpešti se je končala z zmago domačih z 1:0. V 12. minuti je sicer zadel Danijel Šturm, a je bil zadetek po ogledu s sistemom VAR zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V drugem polčasu so se priložnosti domačih vrstile, edini gol na tekmi je zabil Szabolcs Schön.

Slovenska nogometna reprezentanca na ogrevanju na Madžarskem. Foto: Reuters V obdobju, ko se odloča o zadnjih potnikih na SP 2026, se igrajo tudi številne prijateljske tekme. Slovenija je v nogometno leto 2026 vstopila s prvim gostovanjem v Budimpešti. Ognjeni krst Boštjana Cesarja v vlogi selektorja je na polni Puškaš Areni spremljalo 50 tisoč gledalcev. Slovenija se je ob odsotnosti Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Davida Brekala in Sandija Lovriča predstavila z določenimi novostmi. Novi selektor je v prvo postavo v napad uvrstil Žana Vipotnika in Andraža Šporarja, za njima pa je bil še en napadno usmerjen nogometaš Danijel Šturm. Med prvimi enajstimi se je znašel tudi Marcel Ratnik, na klopi pa je ostal pri Matjažu Keku nepogrešljiv Žan Karničnik. V vratih je bil Igor Vekić.

Slovenija je bila že od začetka tekme videti zelo napadalna in v 12. minuti se je prvič zatresla mreža. Po protinapadu Vipotnika in Šporarja je zadel Šturm. A se je vmešala sodniška ekipa v sobi za VAR. Na začetku akcije je bil v prepovedanem položaju Šporar. In gol je bil tako razveljavljen. Nadaljevanje polčasa ni več postreglo s tako obetavnimi akcijami.

To je bila prva tekma Boštjana Cesarja na položaju selektorja slovenske reprezentance. Foto: Reuters

Szabolcs Schön je zadel za vodstvo Slovenije z 1:0. Foto: Reuters Vse do 51. minute smo morali čakati na novo dramo. Madžari so imeli v dveh minutah kar tri izvrstne priložnosti (dvakrat je streljal Roland Sallai), dvakrat se je z obrambo izkazal Vekić, enkrat pa je žogo izpred gola odbil kapetan Jaka Bijol. Tekma se je takrat le razživela. V 60. minuti je po samostojni akciji do strela na vrata prišel Šporar. Že v naslednji akciji domačih je stoodstotno priložnost zapravil Sallai, ki je žogo poslal prek vrat. Madžari so bili v drugem polčasu bolj podjetni in bili tako v 79. minuti tudi nagrajeni. Z nekaj sreče je po sicer slabem strelu iz prve zadel rezervist Szabolcs Schön, kar je njegov sploh prvi reprezentančni gol. Šele v sodnikovem dodatku je Slovenija znova postala nekoliko nevarnejša (Timi Max Elšnik je poskusil s strelom z velike razdalje), a se izid do konca ni več spremenil (1.0).

Cesar: Temelji so dobri, bo pa treba še kaj popraviti

Foto: Reuters "Mislim, da smo dobro začeli, bili pogumni, dobro stali, si upali igrati. Res je, da nismo imeli veliko priložnosti, ampak za nami je dobra tekma," je v prvem komentarju tekme povedal selektor Cesar. "V drugem polčasu smo naredili nekaj napak, iz ene smo dobili zadetek, ampak sem fantom povedal, naj se napak ne bojijo. Madžarom smo sicer potem pustili nekaj več priložnosti, ampak v celoti gledano sem zadovoljen, temelji so dobri, bo pa treba še kaj popraviti. Nikoli nismo bili reprezentanca, ki bi samo napadala, tudi zdaj nismo, za borbenost pa lahko čestitam fantom."

Prijateljske tekme:

Sobota, 28. marec: