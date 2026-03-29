Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
9.10

Osveženo pred

12 minut

nogometno SP prijateljska tekma Portugalska Mehika

Prijateljska tekma

Portugalska remizirala proti Mehiki, tekmo zasenčila smrt navijača

Paulinho, Everardo Lopez | Foto Reuters

Portugalska nogometna reprezentanca je brez svojega strelskega stroja Cristiana Ronalda v noči na nedeljo po srednjeevropskem času na prijateljski tekmi na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu, prizorišču otvoritvene tekme svetovnega prvenstva letos poleti, remizirala z 0:0 proti gostiteljici Mehiki. Tekmo je zasenčila smrt navijača, ki je padel s tribune.

Gledalci v mehiški prestolnici so ob zadnjem žvižgu sodnika eksplodirali v en glas in praznovali remi, ki se je zdel kot zmaga proti portugalski ekipi, ki velja za potencialnega kandidata za naslov na SP. Tega bo Mehika skupaj z Združenimi državami in Kanado gostila od 11. junija do 18. julija.

Portugalska je poskušala prebiti mehiško obrambo, a je bil preveč neorganizirana, da bi dosegla gol. Najboljšo priložnost je imel napadalec Paris Saint-Germaina Goncalo Ramos, čigar močan strel je v 26. minuti zadel vratnico.

Obe ekipi sta nato imeli obdobja prevlade, domači "el tri" pa je bil celo blizu presenetljive zmage, ko je mladi Gonzalez z glavo streljal od blizu, a je strel zletel tik mimo vratnice v 80. minuti.

Portugalska nogometna reprezentanca | Foto: Reuters Foto: Reuters

Smrt navijača

Tekmo je zaznamovala tragedija, saj je pred začetkom tekme umrl navijač, ki je padel s tribun. Kot navajajo mehiške oblasti, je bil umrli moški pod vplivom alkohola. Poskušal se je spustiti z lože na drugi ravni na prvo, vendar je med plezanjem po zunanjem delu konstrukcije padel v pritličje, kjer je preminil.

Portugalska bo v torek igrala proti Združenim državam Amerike v Atlanti, Mehika pa se bo pomerila z Belgijo. Ta je v Atlanti ugnala ZDA s 5:2. Gostiteljico srečanja je v 39. minuti v vodstvo popeljal vezist Juventusa Weston McKennie, v zadnji minuti prvega polčasa je izenačil osrednji branilec Sportinga iz Lizbone Zeno Debast.

Amadou Onana (53.), Charles De Ketelaere (59., 11-m) in PenDodi Lukebakio (68. in 82.) so bili za Belgijo uspešni v drugem delu, končni izid je postavil Patrick Agyemang (87.).

