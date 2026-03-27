Bolivija in Jamajka po dolgoletni suši blizu raja

Bolivija je medcelinskih kvalifikacijah v Monterreyu z 2:1 premagala Surinam in se bo za nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu letos poleti v ZDA, Mehiki in Kanadi merila z Irakom. V Guadalajari sta igrali še Nova Kaledonija in Jamajka, slednja je zmagala z 1:0 in si bo v dvoboju z DR Kongom skušala prislužiti igranje na SP.

Evropa, dodatne kvalifikacije:

Surinam, ki si je prizadeval postati najnižje uvrščena ekipa v zgodovini, ki bi se kdaj uvrstila na SP, je povedel v 48. minuti, ko je zadel Liam van Gelderen. Zdelo se je, da bo ta gol dovolj za zmago nekdanje nizozemske kolonije, ki je na 123. mestu na svetovni lestvici, reprezentanco pa večinoma sestavljajo igralci surinamskega rodu iz Nizozemske.

Bolivija se bori za drugi nastop na SP po letu 1994. V drugem polčasu je pripravila preobrat in s tem razblinila sanje Surinama o uvrstitvi na SP. Enajstmetrovka v 79. minuti, ki jo je izvedel napadalec Santosa Miguel Terceros, je po izenačujočem golu najstniškega rezervista Moisesa Paniague prinesla Boliviji zmago.

Jamajka, ki si prizadeva za uvrstitev na SP šele drugič v zgodovini po letu 1998 in prvenstvu v Franciji, je v Guadalajari z 1:0 premagala Novo Kaledonijo. Edini gol je dosegel napadalec Wrexhama Bailey-Tye Cadamarteri, ki je žogo odbil od blizu, potem ko je vratar Nove Kaledonije Rocky Nyikeine v 18. minuti le odbil dobro izveden prosti strel Ronalda Websterja.

Na SP so že uvrščene gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada ter Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana, Zelenortski otoki, Južna Afrika, Katar, Anglija, Savdska Arabija, Slonokoščena obala, Senegal, Francija, Hrvaška, Portugalska, Norveška, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Avstrija, Švica, Španija, Škotska, Panama, Haiti in Curacao.