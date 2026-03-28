Slabokrvna je tretjina prebivalstva, ali ste med njimi? To so simptomi.

Slabokrvnost ali anemija je bolezensko stanje, za katero je značilno zmanjšano število krvnih celic rdeče vrste, ki jih imenujemo eritrociti, in/ali zmanjšana koncentracija hemoglobina, beljakovine, ki po telesu prenaša kisik po krvi in je glavni sestavni del krvnih celic rdeče vrste. Kisik je v rdečih krvnih celicah vezan na železo, ki je sestavni del celic in sodeluje v številnih procesih. Naše telo železa ni sposobno proizvajati, zato ga moramo redno vnašati s hrano. V telesu imamo od tri do pet gramov železa, ki je porazdeljeno v mišicah, jetrih, kosteh, največ pa ga je v krvnih celicah rdeče vrste.

Slabokrvna je skoraj tretjina prebivalstva na svetu. Slabokrvnost se lahko pojavi kot samostojna bolezen, najpogosteje pri otrocih, najstnikih in mladih ženskah, predvsem pri starejših pa lahko spremlja kronične bolezni.

Skoraj polovico vseh oblik slabokrvnosti predstavlja anemija zaradi pomanjkanja železa. Pomanjkanje železa je prisotno pri več kot dveh milijardah svetovne populacije in v zadnjih letih predstavlja svetovno zdravstveno težavo, saj potrebe po nadomeščanju železa strmo naraščajo.

Referenčne vrednosti koncentracije hemoglobina, beljakovine, ki v telesu prenaša kisik po krvi, so za ženske 120–150g/L in za moške 130–170g/L.

Pogosti simptomi slabokrvnosti so hitra utrudljivost, zaspanost, vrtoglavica, slabša koncentracija, težka sapa, motnje srčnega ritma.

Ločimo različne vzroke slabokrvnosti:

slabokrvnost, pri kateri je moteno nastajanje krvnih celic rdeče vrste v kostnem mozgu ob okvari kostnega mozga ali pomanjkanja železa, vitamina B12 ali folne kisline

slabokrvnost, ki nastane zaradi povečanega razpada eritrocitov – hemolitična anemija

slabokrvnost zaradi izgube eritrocitov (anemija po krvavitvah)

slabokrvnost ob kroničnih boleznih – anemija kroničnega vnetja

Ob sumu na slabokrvnost ponavadi že izbrani zdravnik odvzame kri za laboratorijske preiskave, in sicer krvno sliko, oceni zaloge železa, vitamina B12 in folne kisline, preveri delovanje jeter in ledvic.

Vzroki za nastanek slabokrvnosti zaradi pomanjkanja železa so različni in jih lahko delimo na:

fiziološke – povečana potreba po železu (hitra rast pri otrocih, menstruacija, nosečnost),

– povečana potreba po železu (hitra rast pri otrocih, menstruacija, nosečnost), okoljske – z železom osiromašena hrana, stradanje, dieta z nizkim vnosom železa,

– z železom osiromašena hrana, stradanje, dieta z nizkim vnosom železa, bolezenske – motena absorpcija železa v prebavilih (okužba H.Pylori, kronična vnetna črevesna bolezen, celiakija, stanje po delni ali popolni odstranitvi želodca) ter kronična izguba krvi s krvavitvami ali hemolizo (krvavitve iz prebavil, rodil, intravaskularna hemoliza)

Posledice slabokrvnosti so številne in povezane s kakovostjo življenja in razvojem raznih bolezni – slabša kakovost življenja, zapleti v nosečnosti, povečano tveganje za srčno-žilne zaplete, povečano tveganje za osteoporozo, povečano tveganje za nastanek demence.

Slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa zdravimo s preparati železa v obliki sirupa, tablet in intravenskih pripravkov. Nadomeščanje železa je zgolj simptomatski ukrep. Ključno je poiskati vzrok anemije in ga zdraviti.

Ob hudi slabokrvnosti, ko je potrebno takojšnje ukrepanje, je indicirana transfuzija koncentriranih eritrocitov. Parenteralna aplikacija pripravkov železa je indicirana takrat, ko je treba hitro zapolniti zaloge železa, kadar terapija s peroralnimi preparati ni učinkovita, ob pojavu neželenih učinkov peroralne terapije, ob kronični vnetni črevesni bolezni in celiakiji.

Parenteralna aplikacija železa poteka lahko v ambulanti izbranega zdravnika ali v bolnišnici pod zdravniškim nadzorom zaradi morebitnih neželenih učinkov.

Peroralno železo je lahko v obliki dvovalentnega železa (železov(II) sulfat) ter v trovalentni obliki, ki je zaradi izboljšanja biološke uporabnosti vezana v komplekse (Fe(III) proteinsukcinat in kompleks Fe(III) hidroksida s polimaltozo- dekstriferon).

Intravensko železo je prisotno v obliki železovega(III) oksid saharata in železove karboksimaltoze. V obeh primerih je trovalentno železo vezano na polisaharid.

Pri ogroženi populaciji, kot so otroci, ženske v rodni dobi, nosečnosti in ob večjih telesnih obremenitvah, je priporočen preventivni pristop nadomeščanja železa. Bolniki si lahko pomoč poiščejo sami, in sicer z uživanjem živil, ki vsebujejo veliko železa (rozine, suho sadje, brusnice, aronija, banane, brokoli, špinača, beluši, buče, žito, blitva, ohrovt, jetra, vse vrste rdečega mesa, perutnina, školjke, ribe).

Romana Rotdajč, dr. med., spec.

Reference:

1. Zver S., Škerget M. Bolezni krvi in krvotvornih organov. Interna medicina, 6. izdaja. MF 2022

2. Svetovna zdravstvena organizacija-WHO