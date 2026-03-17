Avtor:
R. P.

Torek,
17. 3. 2026,
17.46

Carlo Ancelotti brazilska nogometna reprezentanca Neymar

Carlo Ancelotti na seznam ni uvrstil Neymarja

Brazilija na SP 2026 brez Neymarja?

Neymar | Za reprezentanco je zbral 128 nastopov in dosegel kar 79 zadetkov, s čimer je brazilski rekorder. | Foto Reuters

Brazilija velja za svetovno nogometno velesilo. Je edina država na svetu, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih in petkrat postala prvak. Od zadnjega naslova je minilo že skoraj četrt stoletja (2002), zato bodo Brazilci na letošnjem mundialu deležni ogromnega pritiska. Do naslova jih bo skušal popeljati italijanski strateg Carlo Ancelotti, ki na seznam kandidatov za bližajoči se prijateljski tekmi s Francijo in Hrvaško ni uvrstil Neymarja. Brazilski superzvezdnik ni skrival jeze in slabe volje.

Brazilija je polna zvezdniških imen, ki se dokazujejo v največjih klubih na svetu. Selektorju Carlu Ancelottiju ni lahko, pred prijateljskima tekmama s Francijo in Hrvaško (26. in 31. marca) pa močno odmeva njegova odločitev, da na seznam kandidatov ne uvrsti Neymarja. Največji brazilski nogometni zvezdnik zadnjega desetletja se je po ponesrečeni epizodi v Savdski Arabiji, kjer ni imel sreče z zdravjem, tako da bi veliko igral za Al Hilal, vrnil v domovino in oblekel dres Santosa. Vrnil se je v tekmovalno formo in dvignil raven predstav, a tudi to ni zadoščalo, da bi si pred atraktivnima prijateljskima tekmama z reprezentancama, ki sta na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojili drugo in tretje mesto, prislužil vpoklic.

Hrvaška je na SP 2022 v Katarju v četrtfinalu zadala boleč poraz Brazilcem in zmagala po izvajanju 11-metrovk. Takrat je edini gol za Brazilce dosegel prav Neymar, nogometna javnost v domovini sambe pa se sprašuje, ali bo 34-letni napadalec poleti sploh zaigral na mundialu. "Če bo stoodstotno pripravljen, bo morda vpoklican. Če pa ne bo, ga ne bo v reprezentanci," je Ancelotti odločno poudaril, kako za zdaj ni zadovoljen s pripravljenostjo Neymarja. Šel je celo tako daleč, da je dal vedeti, kako se lahko zgodi, da bi letošnji nogometni vrhunec v ZDA, Mehiki in Kanadi minil brez enega najbolj opevanih napadalcev zadnjega desetletja.

Neymar si še vedno lasti rekord najdražjega prestopa v zgodovini nogometa, saj je PSG pred leti zanj Barceloni odštel kar 222 milijonov evrov, po tem, ko se ni znašel na seznamu kandidatov, pa ni skrival nezadovoljstva. "Jezen sem, ker nisem prejel vpoklica, a ostajam maksimalno osredotočen na to, da bi uresničil cilj. Obstaja možnost, da bi zaigral na SP. Sanje še niso uničene. Dal bom vse od sebe, da jih uresničim," je napovedal, kako se bo trudil dan za dnem, trening za treningom, tekmo za tekmo, da bi prepričal selektorja, kako si zasluži vabilo. 

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.