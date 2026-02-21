Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
21. 2. 2026,
7.15

Nekdanji zvezdnik Barcelone

Neymar razmišlja o koncu kariere, a bi zaigral še na SP

Neymar | Neymar razmišlja, da bi po sezoni sklenil kariero. A na svetovnem prvenstvu. | Foto Reuters

Neymar razmišlja, da bi po sezoni sklenil kariero. A na svetovnem prvenstvu.

Foto: Reuters

Brazilski nogometaš Neymar razmišlja o upokojitvi po koncu sezone. Štiriintridesetletnik trenutno igra za svoj otroški klub Santos, kamor je lani prišel iz savdskega Al Hilala, in upa, da bo za svojo državo lahko igral na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Nekdanji napadalec Barcelone in PSG je imel v zadnjih letih težave s poškodbami, nazadnje s poškodbo kolena, vendar ima pogodbo do konca leta 2026. "Ne vem, kaj se bo zgodilo od zdaj naprej, ne vem, kaj bo naslednje leto," je Neymar povedal za brazilski kanal Caze, potem ko se je vrnil na igrišča 16. februarja kot zamenjava v drugem polčasu na prvenstveni tekmi.

"Morda se bom decembra želel upokojiti. Zdaj živim iz leta v leto, pravzaprav iz trenutka v trenutek. Bomo videli, kaj bo reklo moje srce," je še dejal in obenem poudaril, da je to leto izjemno pomembno. "To leto je zelo pomembno, ne le za Santos, ampak tudi za brazilsko reprezentanco, saj je leto svetovnega prvenstva. Zelo je pomembno tudi zame osebno. Zato si to sezono želim odigrati stoodstotno."

Neymar, ki je z 79 goli na 128 tekmah najboljši brazilski strelec vseh časov - dosegel je dva več kot Pele -, je doslej igral na treh svetovnih prvenstvih. Vendar pa za reprezentanco ni igral od oktobra 2023, ko si je proti Urugvaju hudo poškodoval koleno. Carlo Ancelotti ga ni vpoklical v reprezentanco, odkar je maja lani prevzel mesto selektorja Brazilije.

