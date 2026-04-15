Zelo slabe novice za Dodika in Vučića

Viktor Orban je s pomočjo madžarskega oziroma evropskega denarja spletel tesne zavezniške vezi s številnimi voditelji in desnimi političnimi skupinami po svetu. Svoj vpliv je Orban med drugim z denarjem širil tudi v državah zahodnega Balkana, kjer je imel tesne stike zlasti z Miloradom Dodikom in Aleksandrom Vučićem. Orbanov padec je torej slaba novica tudi zanju. Novi prvi mož v Budimpešti Peter Magyar je že napovedal, da se Madžarska ne bo več vpletala v notranje zadeve balkanskih držav.

"Odstavitev Viktorja Orbana je pretresla oksimoronski svet 'neliberalnih demokracij'. Ena od regij, kjer bo vpliv najbolj čutiti, je Zahodni Balkan, kamor je Orban vložil precejšen finančni in politični kapital," v nemškem mediju Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) piše Michael Martens.

Orbanove balkanske povezave

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik in makedonski premier Hristijan Mickoski so izgubili svojega najpomembnejšega političnega zaveznika v Evropski uniji. In ne samo to.

Orban je od svoje ponovne izvolitve leta 2010 (v državah na Zahodnem Balkanu, op. p.) zgradil mrežo "neliberalnih" možganskih trustov in medijskih hiš, katerih prihodnost je zdaj negotova. Seveda mreža, ki so jo z nepreglednimi lastniškimi strukturami gradili več kot desetletje in pol, ne bo razpadla čez noč samo zato, ker je Orban izgubil oblast, pojasnjuje Martens.

Je Vučić pred volitvami pomagal Orbanu z izmišljenim poskusom napada na plinovod?

Dopisnik FAZ iz jugovzhodne Evrope je pri tem v povezavi z Vučićevo Srbijo in njenimi tesnimi stiki z Orbanom spomnil na dogodek nekaj dni pred madžarskimi volitvami, ko naj bi srbske obveščevalne službe odkrile podtaknjen eksploziv pri plinovodu, ki Madžarsko in Srbijo oskrbuje z ruskim plinom.

Orban in Vučić sta tesna zaveznika. Ugiba se, da je Vučić pred madžarskimi volitvami Orbanu skušal pomagati z izmišljenim poskusom napada na plinovod, ki Madžarsko oskrbuje z ruskim plinom.

"Domnevna razkritja v Srbiji so Orbanu dala izgovor, da madžarske vojake napoti za varovanje domnevno ogroženega plinovoda, kar je ustvarilo vojaške podobe za zadnjo fazo njegove kampanje, v kateri je pogumno branil madžarske interese. To mu ni pomagalo."

Orban kot Dodikov angel varuh

Orban je stkal tesne vezi tudi z voditeljem bosanskih Srbov Dodikom. Tako je dosledno nasprotoval kakršnikoli zamisli o sankcijah EU proti Dodiku.

Pred pomembnimi volitvami v Republiki Srbski je Dodik običajno prejemal madžarska darila. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je med obiskom Banjaluke leta 2022 napovedal madžarsko posojilo v višini sto milijonov evrov za srbske kmete v Bosni.

Orbanovi specialci v Banjaluki

"Ni jasno, koliko denarja je dejansko prispelo. Toda leta 2024 je Dodik Orbanu podelil red za zasluge Republike Srbske. Prijatelji ostajajo prijatelji," piše Martens.

Ko je Dodiku leta 2025 grozilo, da ga bodo bosanske oblasti aretirale, je Orban v Banjaluko poslal člane madžarske protiteroristične enote TEK, oblečene v civilna oblačila. Orbana in Dodika povezuje tudi zavezništvo s Putinovo Rusijo.

Ko je Dodiku leta 2025 grozilo, da ga bodo bosanske oblasti aretirale, je Orban v Banjaluko poslal člane madžarske protiteroristične enote TEK, oblečene v civilna oblačila. Domnevno je šlo za rutinsko vajo.

Orbanov politični begunec iz Makedonije

Orban je vzdrževal tudi tesne vezi z makedonsko konservativno stranko VMRO-DPMNE. Ko so nekdanjega makedonskega premierja Nikolo Gruevskega maja 2018 obsodili na dve leti zapora zaradi vpletenosti v nezakonito prisluškovanje, je Orban s pomočjo madžarskega veleposlaništva v Skopju organiziral njegov beg iz Makedonije v Albanijo. Gruevski je na Madžarskem dobil politični azil in je nov dom našel v Budimpešti.

Orban je tudi zaveznik zdajšnjega makedonskega premierja Hristijana Mickoskega (tudi ta prihaja iz VMRO-DPMNE tako kot Gruevski). Po srečanju v Budimpešti prejšnji mesec je Mickoski Orbana pohvalil kot pogumnega voditelja, ki sprejema odločitve v interesu svoje države.

Orbanovi poslovneži prevzemajo makedonske medije

Med obiskom v Makedoniji septembra 2024 je Orban svojemu zavezniku obljubil 500 milijonov evrov posojila. Poleg tega so, tako kot v drugih balkanskih državah, poslovneži, povezani z Orbanom, prevzeli številne makedonske medijske hiše in televizijske kanale ter podprli Mickoskega.

Viktor Orban je spletel tesne vezi z makedonsko stranko VMRO-DPMNE in ji pomagal pri ohranjanju ali prevzemu oblasti. Na fotografiji iz leta 2013 ga vidimo skupaj s takratnim makedonskim premierjem Nikolo Gruevskim. Ta je bil leta 2018 obsojen na dve leti zapora, nato pa je v organizaciji madžarske države pobegnil na Madžarsko, kjer je dobil politični azil.

Vendar pa so se v zadnjih letih že pojavljala poročila, da finančna podpora iz Budimpešte postaja vse bolj občasna ali da je celo povsem presahnila. Zadržanje izplačil evropskih milijard zaradi pomanjkljivosti madžarske pravne države ni ostalo brez posledic, poudarja Martens.

Oslabljena neliberalna os na Zahodnem Balkanu

V vsakem primeru bo neliberalna os na Zahodnem Balkanu oslabljena zaradi Orbanove izgube oblasti. V kolikšni meri, pa bomo še videli, še piše Martens.