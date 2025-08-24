Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Nedelja,
24. 8. 2025,
15.24

Putinovi peklenski motorji

Za motorje pravijo, da so vzhajajoča zvezda vojne v Ukrajini. Najprej so jih za napade začeli uporabljati Rusi, letos spomladi pa je tudi Ukrajina ustanovila motoristično jurišno četo. Na fotografiji: ruski predsednik Vladimir Putin si na vojaškem sejmu ruskega orožja ogleduje ruski vojaški motor.

Za motorje pravijo, da so vzhajajoča zvezda vojne v Ukrajini. Najprej so jih za napade začeli uporabljati Rusi, letos spomladi pa je tudi Ukrajina ustanovila motoristično jurišno četo. Na fotografiji: ruski predsednik Vladimir Putin si na vojaškem sejmu ruskega orožja ogleduje ruski vojaški motor.

Foto: Guliverimage

Zaradi ukrajinskih dronov, za katere so dokaj počasni ruski tanki in oklepna bojna vozila lahek plen, Rusi od lani vse bolj uporabljajo hitre motorje. Tem ruskim napadom v slogu filma Pobesneli Maks so se na Zahodu najprej posmehovali, toda prav z uporabo izredno gibljivih enot z motorji so Rusi dosegli preboje ukrajinske obrambne črte v zadnji poletni ofenzivi.

Rusi so motorje v Ukrajini v napadalne namene začeli uporabljati že v začetku leta 2024. To zgodovinsko gledano ni kakšna novost, saj so že med drugo svetovno vojno obstajale motoristične izvidniške enote, je za nemški Focus povedal avstrijski polkovnik in vojaški strokovnjak Markus Reisner.

Sovjetski motoristi med drugo svetovno vojno

Takrat so Sovjeti uporabljali sovjetske motorje M-72 in ameriške harley-davidsone 42WLA s prikolico kot izvidniške enote za podporo tankovskim enotam. Ti motorji so vozili pred tanki in jih ali podpirali z bokov ali pa zasledovali bežeče sovražnikove vojake. Prednosti so očitne: motorji so lažji, hitrejši in predvsem bolj spretni kot avtomobili ali tanki. Tudi Nemci so v spopadih s Sovjeti uporabljali motorje.

Ukrajinski vojak
V vojni v Ukrajini so Rusi začeli uporabljati motorje predvsem zaradi ukrajinskih dronov. Hitrost, tj. večja hitrost od strah vzbujajočih dronov, je na bojišču postala najpomembnejša za preživetje.

Kako motoristi napadajo ukrajinske položaje

Hkrati so spretni motoristični borci zelo primerni za natančno napadanje ali obhod posameznih položajev. Reisner to opisuje takole: motoristične enote mečejo t. i. tančico na razredčene ukrajinske položaje, iščejo vrzeli in se prebijajo skoznje. Čeprav so ruske izgube pri tem pristopu ogromne, očitno deluje, v veliko škodo napadene Ukrajine.

Napadi v slogu pobesnelega Maksa, kot jih imenujejo Ukrajinci, so del letošnje ruske poletne ofenzive, v kateri ruske sile počasi in postopoma, sicer z velikimi izgubami, nenehno napredujejo.

Za motoristi so prišli tanki

Značilen ruski napad z uporabo motorjev se je zgodil v spopadih v bližini mesta Kamjansk, ki leži južno od Zaporožja. Tam je Rusija dosegla taktično pomemben preboj v dobro utrjene ukrajinske položaje.

Ruski vojaki
Kot je za avstrijski medij Kurier pojasnil Reisner, so ruski napadalci uporabili ta vzorec: najprej elektromagnetno motenje, nato tedni bombardiranja, ki mu je sledilo napredovanje motoristov, za motoristi pa so v napad šli še oklepniki.

Ukrajinska "motoristična konjenica"

Zaradi ruskih uspehov z motoristi so tudi Ukrajinci začeli uporabljati podobno taktiko. Maja letos je ameriški medij Business Insider pisal, da je ukrajinski 425. jurišni polk ustanovil motoristično jurišno četo.

Na motorjih sta dva vojaka, prvi spredaj vozi, vojak, ki sedi zadaj, pa je oborožen z jurišno puško in z njo strelja med napadom, ko se motor premika z veliko hitrostjo. Ukrajinci pravijo, da so vojaki motoristične čete pred tem na stotine ur vadili streljanje z motorja.

Ruski tank v bližini Kijeva
Napad ruskih specialnih enot na Hostomel
Ruski traktor
Britanski tank v Estoniji
Tu-160
Vladimir Putin
Christian Freuding
Ukrajinski vojak
Ukrajina
