Putinovi bojni traktorji

Ruski mediji poročajo, da je rusko podjetje Uralvagonzavod (UVZ), to je še najbolj znano po izdelavi bojnih tankov, v zvezno patentno bazo registriralo idejno zasnovo traktorja na kolesih lastne izdelave. Patent je v veljavi od 14. junija 2023.

Novi stroj je podoben kmetijskemu traktorju

Kot piše ukrajinska spletna stran Defense Express, ta bojni traktor po videzu spominja na RTM-160, ki so ga izdelovali v tovarnah UVZ od leta 2004 do 2009, in sicer za uporabo v kmetijstvu.

Ruski inženirji naj bi za model vzeli PZM-2, vojaško terensko vozilo iz sovjetskih časov, ki je prav tako temeljilo na klasičnem sovjetskem kmetijskem stroju T-150.

Večnamenski traktor

Javno objavljeni podatki kažejo, da je UVZ zasnoval RTM-160 ne le za kmetijska dela, temveč bi se lahko uporabljal tudi kot nakladalno vozilo, vozilo za zemeljska dela in vlačilec za železniške vagone. Če pogledamo v patentu koncept univerzalnega traktorja, lahko vidimo, da ima novi traktor tudi držala za vso to dodatno opremo.

Ruski traktor RTM-160, ki bo osnova za novi večnamenski traktor:

Kot predvidevajo v omenjenem ukrajinskem mediju, je Rusija v težavah zaradi uspešnega ukrajinskega uničevanja ruske logistike. Pomanjkanje mehanizacije naj bi bil eden glavnih razlogov za to, da je rusko prometno omrežje premalo fleksibilno.

Bojni traktor bi razkladal tovor, vlekel vagone in kopal rove

Eden od načinov, s katerim bi Rusija olajšala to težavo, je morda izdelovanje univerzalnih traktorjev, ki bi lahko razkladali tovor in so obenem opremljeni tudi s kljuko za vleko vagonov. Novi stroj Uralvagonzavoda, ki bo verjetno imel večji motor kot RTM-160, bi lahko tako med drugim uporabljali kot nekakšno lokomotivo za vleko vagonov.

Poleg tega bi lahko Rusi ta univerzalni traktor uporabljali tudi za gradnjo oziroma izkopavanje strelskih jarkov. Ukrajinski vojaki opažajo, da Rusi za gradnjo obrambne črte uporabljajo civilne gradbene stroje. Pri tem je treba vedeti, da je večina ruske težke opreme za komercialni trg uvožena iz tujine.

Novi ruski vojaški traktor bo najverjetneje podoben večnamenskemu vozilu sovjetske izdelave PZM-2, ki ga uporablja tudi ukrajinska vojska:

Nadomestek za gradbene stroje iz tujine

Logično bi bilo pričakovati, da bodo tudi v tem industrijskem segmentu Rusi poskušali najti "uvozne nadomestke" z izdelavo lastnih traktorjev za vojaško tehniko. Tudi če bodo vse komponente zanje dostavljene iz Kitajske, še piše Defense Express.