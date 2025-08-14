Top trije altcoini za 100-kratni donos

Iščete viralne altcoine, ki bi lahko kmalu eksplodirali? Poleg stalno rastočega BTCHyper močno pridobivata zagon tudi Snorter Token in MaxiDoge, ki vse bolj privabljata zanimanje vlagateljev.

Ti viralni žetoni pritegujejo pozornost trga in ustvarjajo temelje za pomembno rast vrednosti. Med njimi še posebej izstopa BTCHyper s svojimi inovativnimi funkcijami, zasnovanimi za izboljšanje bitcoin transakcij.

Prav zato bi lahko ti trije altcoini postali naslednja velika uspešnica na kriptotrgu.

BTCHyper, prva rešitev za hitrejše transakcije bitcoina je tu

Po kratkem obdobju umirjanja se kriptotrg ponovno prebuja in krepijo se špekulacije, da bi lahko $BTC dosegel novo rekordno vrednost. Nekateri optimistični analitiki celo napovedujejo, da bi lahko $BTC potrojil trenutno vrednost in presegel vrednost 340 tisoč ameriških dolarjev do konca tega cikla.

Povečana aktivnost v predprodaji Bitcoin Hyper ($HYPER), ki gradi infrastrukturo Layer 2 za bitcoin in se približuje meji devet milijonov dolarjev, kaže, da ta napoved morda ni tako neuresničljiva, kot se zdi.

Bitcoin Hyper je popolna rešitev Layer-2, zgrajena na Solana Virtual Machine (SVM), ki omogoča izjemno hitre transakcije z minimalnimi stroški.

V nasprotju s starejšimi rešitvami za bitcoin, ki so imele težave s počasnim potrjevanjem, je arhitektura Bitcoin Hyper zasnovana za visoko pretočnost in uporabo v realnem času. Vsak $BTC, prenesen v Layer 2 Bitcoin Hyper, zmanjša krožečo ponudbo na plasti 1, kar lahko dodatno zviša ceno $BTC.

Foto: Clickout Media

Predprodaja trenutno ponuja vstopno ceno 0,012675 dolarja, ki pa se bo z rastjo projekta postopoma povečevala. Poleg tega so na voljo pasivne nagrade za staking, ki lahko povečajo imetja še pred kotacijo na borzah. Z zbranimi več kot 8,5 milijona dolarjev Bitcoin Hyper dokazuje, da trg prepoznava potencial zgodnje izpostavljenosti bitcoin infrastrukturi.

Za tiste, ki želijo sodelovati v prihajajoči rasti $BTC, Bitcoin Hyper ponuja cenovno dostopno in strateško priložnost. Bitcoin ostaja vrhunsko digitalno sredstvo ohranjanja vrednosti, vendar so njegove realne uporabe še vedno omejene. Bitcoin Hyper odklepa celoten transakcijski in aplikacijski potencial te ikone kriptovalut, pri čemer trenutna nagrada APY za zgodnje vlagatelje dosega 122 odstotkov.

Snorter Token, telegramski trgovalni bot na verigi Solana

Snorter Token vse bolj privablja pozornost izkušenih vlagateljev, ki iščejo nove priložnosti v manjših, a obetavnih projektih.

Ekipa razvija Snorter Bot, telegramskega trgovalnega bota na omrežju Solana, ki uporabnikom obljublja pomoč pri odkrivanju najbolj donosnih priložnosti med meme kovanci.

Foto: Clickout Media

Uporabniki lahko upravljajo svoje portfelje in potrjujejo posle neposredno v aplikaciji Telegram, brez potrebe po preklapljanju med različnimi platformami.

Ta poenostavljeni pristop, v kombinaciji z dostopom do podatkov v realnem času in večverižno podporo, postavlja Snorter Token v odličen položaj za hitro rast priljubljenosti.

V okviru trenutne prodaje ICO je projekt že zbral več kot 2,9 milijona dolarjev, pri čemer se vsak žeton SNORT prodaja po ceni 0,1009 dolarja. Skupaj z drugimi viralnimi altcoini, kot sta MaxiDoge in BTCHyper, tudi SNORT postaja vse bolj zanimiv za trgovce, ki iščejo projekte z visokim potencialom rasti.

MaxiDoge, mlajši in divji bratranec dogecoina

Maxi Doge ($MAXI), novi dogecoin, je v predprodaji že presegel mejo 700 tisoč dolarjev zbranih sredstev, pri čemer se investitorji množično vključujejo še pred kotacijo na prostem trgu.

Ugledni analitiki govorijo o najboljši kriptopredprodaji ta trenutek, z možnostjo do 100-kratnih donosov po uvrstitvi na borze. Cene žetonov v predprodaji se zvišujejo v rednih intervalih, zato lahko zgodnji vlagatelji izkoristijo največji potencial rasti.

Maxi Doge je predstavljen kot mlajši, divji bratranec dogecoina, kriptovaluta sodobne dobe, ki združuje duhovito blagovno znamko z ambicioznimi cilji za visoke donose. Po mnenju analitika Umarja Khana bi lahko projekt dosegel 100-kratno rast, saj hitro rastoča predprodaja kaže na močno tržno zanimanje.

Preboj meje enega milijona dolarjev v zbranih sredstvih pogosto pomeni psihološko točko preloma pri meme kovancih, ki sproži množične nakupe in eksplozivno rast na prostem trgu.

Foto: Clickout Media

Projekt se od številnih novih meme kovancev razlikuje po tem, da ponuja dejansko uporabnost. Njegov mehanizem stakinga omogoča imetnikom zaklepanje žetonov v zameno za pasivne nagrade, pri čemer trenutni APY znaša kar 384 odstotkov.

Skoraj dve milijardi $MAXI je že zaklenjenih, kar kaže, da številni vlagatelji v projektu vidijo dolgoročni potencial. Poleg tega obstajajo načrti za integracijo s trgovanjem terminskih pogodb na večjih platformah, kar bi lahko povečalo likvidnost in privabilo izkušene trgovce.

Maxi Doge uživa močno podporo tako med vlagatelji v meme kovance kot tudi med priznanimi analitiki, kar ga postavlja med najbolj obetavne predprodaje ta trenutek. Za tiste, ki iščejo zgodnjo priložnost v času rastočega trga, je $MAXI projekt, o katerem velja resno razmisliti.

Naročnik oglasnega sporočila je Clickout Media Ltd AA PH.