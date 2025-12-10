Kako lahko delodajalec skrbi za vaše zdravje

Zdravje in dobro počutje zaposlenih nista več le osebna odgovornost posameznika, temveč postajata tudi naložba podjetij in organizacij. Zdravi in zadovoljni zaposleni so namreč bolj učinkoviti, manj odsotni zaradi bolezni in prispevajo k pozitivnemu vzdušju v delovnem okolju.

Delodajalci, ki se tega zavedajo, vse več vlagajo v zdravje zaposlenih. S tem ne izboljšujejo le njihovega počutja, temveč gradijo tudi ugled odgovornega in skrbnega delodajalca. Zato smo preverili, kaj ponujajo podjetja v Sloveniji.

Zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do specialistov, cenejše obiskovanje fitnesov in različnih vadb po vsej Sloveniji, vsak dan migi minute na delovnem mestu, startnine za športne dogodke in psihološko svetovanje. To so le nekateri ukrepi, s katerimi recimo Hofer skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih.

"V službi preživimo velik del vsakdana, zato želimo sodelavkam in sodelavcem dajati močno podporo. V središče programa promocije zdravja na delovnem mestu, ki smo ga poimenovali SKUPAJ.ZDRAVI., smo zato postavili zdravje in dobro počutje zaposlenih," pravi Petra Štrukelj, vodja HR pri podjetju Hofer.

Letošnji novosti: hitreje do specialistov in cenejše vadbe

Omenjeni program ves čas posodabljajo, pojasnjuje Štrukelj. Letos so tako dodali plačevanje zdravstvenega zavarovanja, ki zaposlenim omogoča hitrejši dostop do specialistov. "To zavarovanje mi je spomladi po napačnem gibu pri teku omogočilo pregled z magnetno resonanco že po nekaj dneh, ob tem sem hitreje dobila tudi datum operacije. Tako da sem resnično hvaležna, da se je vse tako hitro odvilo," pravi Nadja, ki se veseli tudi možnosti obiskovanja fitnesa in drugih vadb.

Foto: Hofer

Jeseni so namreč pri Hoferju več kot 2.000 sodelavkam in sodelavcem omogočili cenejše obiskovanje fitnesov, različnih skupinskih vadb, dvoranskih športov, športov z loparjem, plavanja itd. na več kot 550 lokacijah po Sloveniji. "Te ugodnosti sem se zelo razveselila, saj so se po poletju cene vadb nekoliko dvignile. Tako zdaj prek Hoferja plačujem skoraj polovico manj, izkoristim pa lahko eno aktivnost vsak dan. V Celju grem tako lahko poleg vadb denimo tudi drsat ali plezat. Super zadeva!" svojo izkušnjo opisuje Zala.

Gibanje spodbujajo z migi minutami, TransFERzalo itd.

Ob tem pri Hoferju že štiri leta vsak dan izvajajo migi minute. To so minute, namenjene razgibavanju, ki jih vodijo sodelavke in sodelavci, t. i. migi šefice in migi šefi. Ti se vsako leto tudi izobražujejo, da nato lažje in bolje spodbujajo druge h gibanju. Enak cilj ima projekt TransFERzala, le da zaposlene spodbuja k osvajanju vrhov. V štirih letih so hoferjevci osvojili skoraj 4.000 vrhov, največkrat Menino planino, ki so jo obiskali več kot stokrat.

Med najbolj priljubljenimi tekaškimi in pohodniškimi izzivi, za katere Hofer plača prijavnino, so dm tek, vzdržljivostni pohod po Roški pešpoti oz. po medvedovih stopinjah ter Levstikov pohod od Litije do Čateža, pa tudi Trail Velika planina, Ljubljanski maraton in Mali kraški maraton. Da bi na start športnih prireditev zvabili še več zaposlenih, so zdaj pripravili nagradno igro. Eden od letošnjih udeležencev športnih dogodkov bo prejel dodatni dan dopusta za miganje v letu 2026.

Eva je bila ena tistih, ki se je letos odpravila na dolgo pot po kočevskih gozdovih.

"Ker sva s prijateljico 36 kilometrov dvakrat do zdaj prehodili brez večjih težav, sva si letos zadali nov izziv – 64 kilometrov. A vreme nam tokrat ni bilo naklonjeno, deževalo je od jutra do večera, pihal je veter in v čevljih sva bolj kot ne čofotali. Vendar nama je v dobrih 16 urah uspelo priti na cilj in bili sva neizmerno ponosni nase," se Eva spominja svojih občutkov.

Foto: Hofer

Ob tem pri Hoferju za zdravje in dobro počutje skrbijo tudi s spodbujanjem zdrave prehrane, saj vsak dan zagotovijo sveže sadje in zelenjavo. Pozabili niso niti na duševno zdravje – vsak sodelavec ima vsako leto na voljo pet ur brezplačnega psihološkega svetovanja. Strokovnjaki jim lahko pomagajo pri reševanju izzivov, povezanih s stresom, konflikti in odnosi, tesnobo, pa tudi pri osebnostni rasti in iskanju ravnovesja v življenju.

Več ravnovesja s (po)polnim delovnim časom

To pri diskontnem trgovcu omogočajo z inovativnim zaposlitvenim modelom Hoferjev (po)polni delovni čas, ki zagotavlja vse pravice polne zaposlitve, kot so polna pokojninska doba, regres, polna božičnica. To pomeni, da so zaposleni za polni delovni čas (40 ur na teden), imajo pa krajšo dogovorjeno delovno obveznost, ponavadi 27 ali 30 ur na teden. To v praksi pomeni, da sodelavci prejmejo plačilo za toliko ur, kolikor delajo. V ta model je v prodaji in logistiki vključenih že več kot 97 odstotkov zaposlenih, to možnost pa ponujajo tudi na upravi.

Ob tem in dobrem plačilu sodelavkam in sodelavcem v Hoferju ponujajo še številne druge ugodnosti: vplačevanje dodatnega pokojninskega zavarovanja, možnost sabbaticala, podaljšanje porodniškega dopusta za eno leto, plačilo za priporočilo novega sodelavca, dogodke za otroke in družine zaposlenih itd. Z vsem naštetim in certifikatom Družini prijazno podjetju pri Hoferju dokazujejo, da jim je mar za zaposlene ter njihovo zdravje in dobro počutje.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.