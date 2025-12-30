Vodilni za zaključek leta proti Žalgirisu

Tudi prehod v novo koledarsko leto bo za košarkarje v evrolige delaven. Že danes se bo vodilni Hapoel iz Tel Aviva pomeril z Žalgirisom. Partizan bo na delu pri Valencii, Barcelona pa bo gostila Monaco. V petek bo Baskonia gostila Fenerbahče, Panathinaikos čaka grški derbi z Olympiacosom.