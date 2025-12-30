Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
30. 12. 2025,
8.57

Osveženo pred

11 ur, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dubaj Klemen Prepelič Evroliga Evroliga

Torek, 30. 12. 2025, 8.57

11 ur, 27 minut

Evroliga, 19. krog

Vodilni za zaključek leta proti Žalgirisu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
evroliga | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Tudi prehod v novo koledarsko leto bo za košarkarje v evrolige delaven. Že danes se bo vodilni Hapoel iz Tel Aviva pomeril z Žalgirisom. Partizan bo na delu pri Valencii, Barcelona pa bo gostila Monaco. V petek bo Baskonia gostila Fenerbahče, Panathinaikos čaka grški derbi z Olympiacosom.

Dubaj Klemna Prepeliča bo prav tako na drugi dan novega leta na delu pri Real Madridu.

Evroliga, 19. krog:

Torek, 30. december

Petek, 2. januar

Lestvica: 

Kvalifikacije za SP v košarki: Slovenija - Izrael Jurij Macura
Sportal Konec poti slovenskega košarkarja: Vse skupaj je bila kar velika klofuta
slovenska košarkarska reprezentanca Bine Prepelič
Sportal Bine Prepelič odslej v Španiji
Dubaj Klemen Prepelič Evroliga Evroliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.