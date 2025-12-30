Torek, 30. 12. 2025, 8.57
11 ur, 27 minut
Evroliga, 19. krog
Vodilni za zaključek leta proti Žalgirisu
Tudi prehod v novo koledarsko leto bo za košarkarje v evrolige delaven. Že danes se bo vodilni Hapoel iz Tel Aviva pomeril z Žalgirisom. Partizan bo na delu pri Valencii, Barcelona pa bo gostila Monaco. V petek bo Baskonia gostila Fenerbahče, Panathinaikos čaka grški derbi z Olympiacosom.
Dubaj Klemna Prepeliča bo prav tako na drugi dan novega leta na delu pri Real Madridu.
Evroliga, 19. krog:
Torek, 30. december
Petek, 2. januar