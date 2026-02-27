Najboljši telefoni Samsung: kaj je novega in zakaj so letošnji najboljši nakup?

Nova serija Galaxy S26, ki vključuje modele Galaxy S26, Galaxy S26+ in Galaxy S26 Ultra , letos zelo jasno pokaže, kako naj bi bil videti telefon, ki se zna prilagoditi uporabniku. Gre za že tretjo generacijo z integrirano umetno inteligenco Galaxy AI , ki stavi na funkcije z dejanskim vplivom na vsakdan.

Pomemben del te izkušnje je Kratek povzetek. Telefon zjutraj sam pripravi pregled dneva, ki vključuje ključne opomnike, potovalne informacije, rezervacije in druge pomembne podatke, ki jih prejmete prek obvestil ali sporočil. Če imate na primer sestanek, rezervacijo ali let, vam telefon pravočasno pokaže vse podrobnosti in preveri, ali se kaj prekriva. Tako vam ni treba brskati po koledarju ali iskati potrditvenih e‑mailov, saj vse dobite v enem jasnem, personaliziranem povzetku.

Podoben učinek ima tudi Pomoč pri fotografiranju. Namesto da bi se ukvarjali z urejevalniki, lahko preprosto opišete, kaj želite spremeniti. Funkcija zna popraviti manjše napake, odstraniti moteče elemente ali obnoviti del predmeta, ki je ostal izven kadra. V praksi to pomeni, da lahko hitro uredite fotografijo za družbena omrežja ali za spomin, brez dodatnih aplikacij in brez dolgotrajnega popravljanja.

Uporabna novost je tudi Optični bralnik dokumentov. Fotografijo računa ali obrazca poravna, odstrani gube in prste ter jo pretvori v čist dokument. To je ena tistih funkcij, ki se hitro izkaže za zelo uporabno pri vsakdanjih opravkih, od urejanja stroškov do pošiljanja podpisanih obrazcev.

UI-agenti po lastnem okusu

Letos prvič dobimo tudi izbiro med tremi pomočniki, to so Bixby, Gemini in Perplexity. Izbira med tremi pomočniki pomeni, da lahko vsak prilagodi telefon svojemu načinu dela. Nekdo bo raje uporabljal glasovne ukaze, drugi bo prek pomočnika iskal hitre informacije, tretji bo z njim urejal opravila ali preverjal načrte. Prednost je v tem, da telefon ne vsiljuje enega pristopa, ampak omogoča, da si uporabnik izbere tistega, ki mu najbolj ustreza v vsakdanjih situacijah.

Še nikdar tako zaščiteni

Ker telefoni danes hranijo ogromno osebnih podatkov, je varnost pomemben del izkušnje. Galaxy S26 prinaša večplastno zaščito, ki deluje tiho v ozadju. Funkcija Preverjanje klicev prepozna neznane številke in povzame njihov namen. Opozorila o zasebnosti vas obvestijo, ko aplikacije poskušajo dostopati do občutljivih podatkov. Funkcija Varnostno stanje vaših naprav pa omogoča jasen pregled nad posodobitvami in zaščito vdelane programske opreme. Vse to dopolnjuje Samsung Knox, ki ostaja ena najbolj zanesljivih varnostnih platform v mobilnem svetu.

Majhen dodatek, velik učinek

Drugi del letošnje zgodbe pripada slušalkam Galaxy Buds4 in Galaxy Buds4 Pro. Serija Buds4 je zasnovana tako, da zveni tako dobro, kot se tudi nosi. Novi modeli so manjši, lažji in oblikovani tako, da se prilegajo bolj naravno. Kovinski zaključek in vgravirano območje za nadzor s ščipom dajeta občutek natančne izdelave, nova prozorna polnilna škatlica v obliki školjke pa poskrbi, da sta shranjevanje in polnjenje bolj intuitivna.

Model Buds4 Pro prinaša širši nizkotonec, izboljšano aktivno odpravljanje hrupa in najsodobnejši izboljšani prilagodljivi izenačevalnik, ki zvok prilagaja okolju v realnem času. To se pozna pri poslušanju glasbe, podkastov ali videov, saj zvok ostane čist in uravnotežen, ne glede na to, ali ste v pisarni ali na poti. Ena od zanimivejših novosti je upravljanje z gibi glave, ki omogoča sprejemanje ali zavrnitev klicev brez dotika, kar pride prav v trenutkih, ko imate polne roke ali ste v gibanju.

Galaxy Buds4 Pro in Galaxy Buds4 sta na voljo v beli in črni barvi z matiranim zaključkom, ki lepo dopolni minimalistično oblikovanje.

Posebna ponudba: omejeno časa

podvojijo prostor za shranjevanje in prihranijo do 200 evrov . Ob prednaročilu se shramba samodejno nadgradi na naslednjo stopnjo, kar pomeni, da različico s 256 GB zamenja 512 GB brez doplačila. Gre za potezo, ki jo Samsung ponavlja že več let in ki kupcem omogoča več prostora brez dodatnih stroškov Samsung je za nove telefone serije Galaxy S pripravil prednaročniško ponudbo . Med 25. februarjem in 11. marcem 2026 lahko kupci. Ob prednaročilu se shramba samodejno nadgradi na naslednjo stopnjo, kar pomeni, da različico s 256 GB zamenja 512 GB brez doplačila. Gre za potezo, ki jo Samsung ponavlja že več let in ki kupcem omogoča več prostora brez dodatnih stroškov

Dodajamo še, da letos vsi trije modeli, Galaxy S26, Galaxy S26+ in Galaxy S26 Ultra, sledijo enotnemu oblikovalskemu jeziku in prihajajo v štirih barvah: kobaltno vijolični, nebesno modri, beli in črni.

Leto bo zaznamoval tudi južnokorejski spektakel K pop Forever!, ki bo 27. marca 2026 v ljubljanskih Stožicah. Obiskovalce čaka posebna multimedijska izkušnja in ekskluzivna Brand Fan Zona. Samsung bo prek aplikacije Samsung Members, Youniversity in partnerjev podelil sto vstopnic , deset srečnežev pa bo prejelo še posebno Meet and Greet izkušnjo z izvajalci.

Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA D.O.O.