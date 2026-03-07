Samsung Galaxy S26 Ultra: vrhunski telefon, ki z vsako uporabo razkrije še več prijaznih dobrot

Samsungov letošnji paradni model nepregibnih pametnih telefonov ne postreže z dolgim seznamom novih strojnih funkcij, čeprav so procesor in kamere opazno nadgrajeni glede na lanskega predhodnika. Tisto, kar res pride do izraza pri vsakodnevni uporabi, so izboljšave programske opreme.

Na uradni predstavitvi nove serije Samsungovih pametnih telefonov Galaxy S26 so njeni snovalci jasno poudarili, da so želeli razviti čim več umetne inteligence, ki deluje čim bolj neopazno. Po nekaj kratkih dneh z najmočnejšim v trojčku nove serije Galaxy S26, modelom Samsung Galaxy S26 Ultra, si upamo pritrditi, da smo njihove namene zaznali in prepoznali, ravno tako še lepo število drugih izboljšav.

V primerjavi z lansko ultro ima Samsung Galaxy S26 Ultra malo bolj zaobljene vogale, je štiri grame lažji in za kakšno desetinko milimetra tanjši, ohišje pa ni več iz titana. Foto: Gaja Hanuna

Oblikovna zasnova ni doživela veliko sprememb: letošnja ultra ima malo bolj zaobljene vogale, je štiri grame lažja in za kakšno desetinko milimetra tanjša. Zagotovo pa ni takoj opazno to, da so namesto titana, ki je bil v lanski ultri, za ogrodje letošnje uporabili okrepljeni aluminij (Armor Aluminium). Kljub tem spremembam ostaja Samsung Galaxy S26 Ultra oblikovno nezmotljivo prepoznaven in pripaden svoji družini.

Na novi ultri nekaj napreduje, nekaj ostaja enako

Novo Samsungovo ultro poganja trenutno najzmogljivejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, ki je, kot smo že vajeni iz prejšnjih let, optimiziran za Samsungove naprave.

Pogled na specifikacije razkrije tudi nekatere lastnosti, ki se glede na lanskega predhodnika niso spremenile. Ena od teh je akumulator, ki s svojimi pet tisoč miliamperskimi urami nazivne zmogljivosti še vedno ne dosega najvišjih številk. Toda brez strahu, ob običajni rabi utegne akumulator zagotoviti dovolj energije za skoraj dva dneva, preden bo neizogiben priklop na vtičnico ali zunanji akumulator.

Novo Samsungovo ultro poganja trenutno najzmogljivejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, ki je, kot smo že vajeni iz prejšnjih let, optimiziran za Samsungove naprave. Foto: Gaja Hanuna

Več procesorske moči in učinkovitejše preprečevanje segrevanja

Novi procesorski silak poskrbi, da je letošnja ultra vendarle še poskočnejša od že tako hitre lanske, ki je bila ob premieri vzor za konkurenco. Številke pravijo, da je ta najnovejši Snapdragon za skoraj petino zmogljivejši od tistega v lanski ultri, kar še kako prav pride pri večopravilnosti in drugih procesorsko zahtevnih opravilih.

Ob tem velja omeniti, da prenovljeni večkanalni sistem hlajenja učinkovito razporeja toploto tudi pri procesorsko najzahtevnejših opravilih, kot je urejanje videov v najvišji (8K) ločljivosti, kar preprečuje moteče in škodljivo pregrevanje telefona.

Stop za nedobronamerne poglede na povsem nov način

Ena izmed največjih novosti letošnje ultre je povezana z zaslonom. Nov Zasebni zaslon (Privacy Display), prvi te vrste nasploh, za uporabnika ohranja jasen pogled na vsebino zaslona, a jo brani pred radovednimi in potencialno zlonamernimi pogledi s strani – teh nikoli ne manjka na avtobusih, vlakih, v gostilnah in na drugih krajih, kjer se zadržuje veliko ljudi.

Rešitev, ki ne zahteva dodatnih premazov ali stekel na zaslonih, ker temelji na strojni in programski rešitvi, omeji ali celo onemogoči vidnost iz stranskih kotov nad 45 stopinjami. Vklopiti jo je mogoče bodisi za celoten zaslon v vsakem trenutku bodisi za posamezne, predvsem občutljive aplikacije, kot so mobilne banke, shrambe gesel in podobno.

Enake specifikacije zaslona ter enaki preglednost in jasnost prikaza

Diagonala zaslona pametnega telefona Samsung Galaxy S26 Ultra meri 17,5 centimetra (6,9 palca), ločljivost je 3.200 x 1.440 pik, frekvenca osveževanja pa do 120 hercev, kar je za premijski telefon že standard in pravzaprav niti ne odstopa od lanske ultre. Seveda pa se nadaljuje tradicija preglednega, jasnega in kontrastnega zaslonskega prikaza, na katerega nas je Samsung – zlasti pri ultrah – že zdavnaj navadil.

Tako kot smo vajeni že pri prejšnjih Samsungovih ultrah, se tudi letošnji Samsung Galaxy S26 Ultra ponaša z jasnim, živahnim, ostrim in kontrastnim zaslonskim prikazom. Foto: Gaja Hanuna

Zaslon varuje trpežno steklo Corning Gorilla Glass Armor 2, zadnjo stran pa steklo Gorilla Glass Victus 2 istega ameriškega proizvajalca.

Za še več (zlasti nočnih in akcijskih) fotografskih mojstrovin

Že lanska ultra je stavila na svoje kamere predvsem pri nočnih fotografijah, za katere so Samsungovi tržniki izumili ime Nightography. Za boljše fotografije ob šibki svetlobi in z nočnimi motivi na letošnji ultri poskrbi malenkost širša apertura glavne kamere, tu pa je še stabilizacija Horizon Lock, ki ohranja vodoravno linijo videa tudi pri hitrem premikanju ali akcijskih posnetkih. Napredek je viden tudi pri natančnejših upodobitvah barv na fotografijah, kar Samsung razlaga s svojimi novimi algoritmi.

Za boljše fotografije ob šibki svetlobi in z nočnimi motivi na letošnji ultri poskrbijo malenkost širša apertura glavne kamere ter več novih programskih funkcij in algoritmov. Foto: Gaja Hanuna

Videografi bodo veseli kodeka APV, ki omogoča video v ločljivosti 8K s skoraj brezizgubnim stiskanjem, kar olajša profesionalno urejanje in barvno popravljanje videoposnetkov. Programske izboljšave je prejela tudi sprednja kamera, kar se pozna predvsem pri portretnih fotografijah.

Kamere na Galaxy S26 Ultra prepričljive, a malce bolj štrlijo

Kamere na zadnji strani je zelo pohvalila tudi naša fotografinja, ki se je z njimi poigrala še malo bolj kot pisec teh vrstic. Všeč so ji bila tudi orodja za urejanje fotografij in orodja umetne inteligence, s katerimi je s fotografij odstranjevala neželene motnje in spreminjala slog vizualnega izražanja, na primer tako, da se je fotografija približala stripovskemu slogu.

Kamere na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy S26 Ultra so malenkost bolj izbočene kot na lanskem predhodniku. Foto: Gaja Hanuna

Če bi tem kameram že morali kaj zameriti, bi bila to nekoliko večja izbočenost glede na lansko ultro, zaradi česar je letošnja nekoliko bolj nestabilna, ko jo na mizo položimo s hrbtno stranjo.

Dobrote umetne inteligence bo treba še podrobneje preizkusiti

Samsung izpostavlja tudi več drugih izboljšanih in novih funkcij umetne inteligence, katerih namen je povečati produktivnost, predvsem pri hitrejšem iskanju in organizaciji informacij in različnih oblik datotek (tudi fotografij in videov) ter manjšanju korakov za izvrševanje opravil, a se v kratkem času preizkusa tem funkcijam nismo utegnili natančneje posvetiti.

Za morebitni prihodnji preizkus bo glavno vprašanje, tako kot pri vseh orodjih umetne inteligence in glasovnega upravljanja nasploh, kolikšen nabor funkcij je dostopen tudi v slovenščini in ne samo v "velikih" jezikih, kot so angleščina, španščina ali francoščina.

S Pen lažji in bolj zaobljen, a mu Bluetootha niso vrnili

Posebnost ultre v svetu Samsungovih pametnih telefonov je še vedno pisalo S Pen, ki je sestavni del prodajnega kompleta in se seveda še vedno lepo prilega v telefon, zaradi česar je malo bolj zaobljeno v primerjavi z lanskim. Plus letošnjega pisala je, da je tudi malenkost tanjše, toda bolečina, ki nas je doletela s pisalom v lanski ultri, ostaja. Takrat je namreč pisalo S Pen izgubilo povezljivost Bluetooth in tako ostalo brez možnosti delovanja kot daljinski upravljalnik za predvajanje predstavitev ali kakšno drugo upravljanje.

Posebnost ultre v svetu Samsungovih pametnih telefonov je še vedno pisalo S Pen, ki je sestavni del prodajnega kompleta in je v primerjavi s pisalom na lanski ultri še malo tanjše. Foto: Gaja Hanuna

Letos glede tega ni spremembe, stara pisala S Pen, ki so imela to povezljivost, pa z lansko in letošnjo ultro niso združljiva. Pri Samsungu menijo, da te funkcije ni uporabljalo veliko ljudi, in so se za ta korak nazaj najbrž odločili zato, da bi pridobili kakšen delček milimetra in nekaj prihranili. Toda tisti, čeprav redki, ki so to z veseljem uporabljali, so še naprej malo žalostni.

Sedem let varnosti in akumulator, ki se ni okrepil, a se polni hitreje

Za programsko varnost skrbi sedem let varnostnih posodobitev in nadgradenj, kar jamči, da iz tega vidika novi Samsung Galaxy S26 Ultra ne bo zlahka zastarel. Če smo malo zlobni, lahko pripomnimo, da najbrž noben akumulator nobenega pametnega telefona sprejemljive zmogljivosti ne ohrani tako dolgo.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S26 Ultra Foto: Gaja Hanuna

Ko smo spet pri akumulatorju, velja omeniti, da se glede na lansko letošnja ultra polni hitreje tako z žičnim kot brezžičnim polnilnikom (že več let naprodaj posebej), a specifikacije polnjenja še vedno niso med najvišjimi. Žično polnjenje je zdaj 65-wattno (pri lanski ultri 45-wattno), brezžično pa 25-wattno, kar je več kot 15-wattno pri lanski ultri. To sicer še vedno niso najbolj zaželene vrednosti za tiste, ki se jim ob polnjenju telefona vedno mudi, a počasnejše polnjenje je za dolgoživost akumulatorja veliko prijaznejše.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dimenzije: 78,1 X 163,6 X 7,9 milimetra

Masa: 214 gramov

Procesor: Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5, optimiziran za Galaxy

Pomnilnik: 16 gigabajtov (samo z enim terabajtom shrambnega prostora) ali 12 gigabajtov (256 ali 512 gigabajtov shrambnega prostora)

Shrambni prostor: en terabajt (samo s 16 gigabajti pomnilnika), 512 gigabajtov (samo z 12 gigabajti pomnilnika) ali 256 gigabajtov (samo z 12 gigabajti pomnilnika); dejansko razpoložljivi prostor je manjši zaradi nameščenega operacijskega sistema, uporabniškega vmesnika in aplikacij

Operacijski sistem: Android 16 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 8.5

Kamere zadaj: ultraširoka kamera s tipalom z ločljivostjo 50 milijonov pik in f/1.9, široka kamera s tipalom z ločljivostjo 200 milijonov pik, f/1.4 in dvakratno optično povečavo, telefoto kamera s tipalom z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/2.9, petkratno optično povečavo in desetkratno programsko povečavo z optično kakovostjo s senzorjem Adaptive Pixel, telefoto kamera s tipalom z ločljivostjo deset milijonov pik, f/2.4 in trikratno optično povečavo

Kamera spredaj: ločljivost 12 milijonov pik, f/2.2

Akumulator: nazivna zmogljivost 5.000 miliamperskih ur, 65-wattno žično polnjenje (do 75 odstotkov napolnjenosti v približno pol ure), 25-wattno brezžično polnjenje, žično polnjenje, združljivo s QC 2.0 in AFC PD, brezžično polnjenje, združljivo s standardom WPC, z ustreznimi napravami z brezžičnim polnjenjem Qi; napajalnik se prodaja ločeno

Omrežje in povezljivost: 5G, 4G (LTE), Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth v 6.0

Odpornost: IP68 (potopitev v sladko vodo do globine 1,5 metra za največ 30 minut), brez vdora prahu – popolna zaščita pred stikom (odporno proti prahu); odpornost naprave proti vodi in prahu ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša zaradi običajne obrabe

Barve: kobaltno vijoličasta, črna, nebesno modra, bela

Cena: 1.449 evrov (256 gigabajtov shrambnega prostora), 1.649 evrov (512 gigabajtov shrambnega prostora) ali 1.949 evrov (en terabajt shrambnega prostora); navedene so priporočene redne maloprodajne cene, v času promocije do 10. marca je za ceno modela z 256 gigabajti na voljo model s 512 gigabajti shrambnega prostora; pri mobilnih operaterjih je ob vezavi naročniškega razmerja cena lahko nižja

Vir: Samsung Slovenija

Zgornja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S26 Ultra, najtanjše Samsungove ultre do zdaj Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Novi Samsungov (nepregibni) premijski telefon Galaxy S26 Ultra je več kot seštevek svojih komponent in nadgradenj. Bežen pogled na specifikacije namreč lahko ustvari (zmoten) vtis, da ni neke večje razlike glede na lansko ali celo predlansko in še kakšno starejšo ultro, a se med delom hitro izkaže, da napredek brez dvoma je – in bolj ko se poglobimo v ocean njegovih možnosti, pogosteje nas prijetno preseneti.

Ali je to dovolj, da bi nadgradili lansko še vedno odlično ultro, je sicer vprašanje, ker poldrugi evrski tisočak za letošnjo osnovno ultro ne raste na drevesu, a če je tako ali tako čas za nadgradnjo, recimo z ultre iz serije S23 ali starejše, je odločitev jasna.

Za programsko varnost skrbi sedem let varnostnih posodobitev in nadgradenj, kar jamči, da iz tega vidika novi Samsung Galaxy S26 Ultra ne bo zlahka zastarel. Foto: Gaja Hanuna

… in tokrat še ena sklepna beseda

Ravno v času nastajanja teh vrstic je Južne Korejce razveselila novica iz Barcelone, ki dokazuje, da so tudi ocenjevalci nagrade Global Mobile Awards na največjem svetovnem dogodku mobilnih komunikacij Mobile World Congress, več kot 200 jih je, enakega mnenja. Prav temu telefonu so namreč podelili nagrado Best in Show, ki velja za eno izmed najvišjih priznanj na tem prestižnem dogodku in v panogi nasploh.

Na samem koncu si bomo izposodili besede predsednika žirije Shauna Collinsa: "Samsung Galaxy S26 Ultra je izstopal s premikanjem meja mobilne tehnologije, hkrati pa prinaša pomemben vpliv v resničnem svetu. /…/ Medtem ko številne tehnologije, predstavljene na sejmu Mobile World Congress, prikazujejo prihodnost, je to izdelek, ki ga lahko potrošniki doživijo že danes."