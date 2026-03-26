S sosednje Hrvaške poročajo o železniški nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 18. uro. Med postajama Bjelovar in Kloštar je potniški vlak, na katerem je bilo približno 40 potnikov, med vožnjo trčil v podrto drevo in se iztiril. Po prvih podatkih so bile v nesreči tri osebe lažje poškodovane.

Kot so sporočile Hrvaške železnice, je šlo za vlak številka 787, ki je vozil med Zagrebom in Virovitico.

Na kraj nesreče so bile napotene reševalne službe, proga pa je na omenjenem odseku zaprta. Za potnike so organizirali nadomestni prevoz z avtobusi, poškodovane pa so oskrbele reševalne ekipe.