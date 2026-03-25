Samsung predstavil pametna telefona Galaxy A57 5G in Galaxy A37 5G

Veliko tišje kot je pred štirimi tedni predstavil svojo letošnjo serijo paradnih nepregibnih telefonov Galaxy S je Samsung predstavil letošnja novinca serije Galaxy A, ki v (višjem) srednjem razredu ob bistveno nižji ceni od pametnih telefonov serije Galaxy S skuša ohraniti čim več privlačnih lastnosti.

Pri Samsungu so prepričani, da jim je ob ohranjeni ceni, značilni za telefone serije Galaxy A, v pametnih telefonih Samsung Galaxy A57 5G in Samsung Galaxy A37 5G uspelo dodati nekatere funkcije, ki so bile prej na voljo le pri napravah najvišjega razreda.

Več umetne inteligence v (višjem) srednjem razredu

Tako imata, navajajo pri Samsungu, oba telefona med drugim funkcije Podnapisi klica (Voice Transcription) v aplikaciji Snemalnik zvoka za hitro prepisovanje klicev, predavanj ali sestankov, Brisalnik motivov (Object Eraser) za odstranjevanje neželenih vsebin iz fotografij, Najboljši obraz (Best Face) za popolne skupinske posnetke in Samodejno obrezovanje (Auto Trim), ki skupaj z orodji za filtre poenostavlja urejanje videoposnetkov in fotografij.

Tu so tudi Googlove funkcije umetne inteligence, predvsem funkcija Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search), ki bistveno olajša iskanje informacij in odgovorov predvsem iz slikovnih gradiv.

Pametni telefon Samsung Galaxy A57 5G Foto: Samsung

Poudarek tudi na fotografijah

Pri Samsungu zatrjujejo, da bodo kamere obeh telefonov zagotavljale jasne, svetle in naravne fotografije. Da bo tako tudi v pogojih slabše osvetljenosti, skrbita glavni senzor z ločljivostjo 50 milijonov pik in funkcija Nightography, ki jo poznamo iz serije Galaxy S.

Na zadnji strani telefonov je še ultraširokokotna kamera za zajem širokih prizorov in makro kamera za zajem drobnih podrobnosti. Za boljše portrete in natančnejšo upodobitev barvnih odtenkov kože skrbi umetna inteligenca, ki prepoznava motive in optimizira prizore, so med drugim sporočili iz Samsunga. Predvsem pri zmogljivejšem v dvojčku, modelu Galaxy A57 5G, izboljšana obdelava slike zmanjša šum, poveča kontrast in poskrbi za živahne barve.

Šest let programske varnosti in brezskrbnosti

Na obeh telefonih je nameščena najnovejša različica Samsungovega uporabniškega vmesnika One UI 8.5, ki temelji na operacijskem sistemu Android 16. Proizvajalec zagotavlja do šest generacij nadgradenj operacijskega sistema Android in uporabniškega vmesnika One UI ter do šest let varnostnih posodobitev.

Samsung je še napovedal, da bosta oba telefona v Sloveniji naprodaj od 10. aprila 2026. Zmogljivejši Galaxy A57 5G bo na voljo v mornarsko modri, sivi, lila in ledeno modri barvi, ugodnejši in zato skromnejši Galaxy A37 5G pa v temno sivi, sivo-zeleni, beli in barvi sivke.