Z NEO 5G sta internet in pametna televizija brez kablov dostopna skoraj vsakemu domu v Sloveniji

Dostop do najhitrejšega interneta v Sloveniji ni več pogojen s stacionarno optično infrastrukturo. Mobilno omrežje pete generacije omogoča primerljivo izkušnjo hitrega domačega interneta in pripadajočih storitev, med katerimi je tudi pametna televizija, pokritost s signalom pa se je v zadnjih letih tako močno okrepila, da sega v skoraj vse slovenske domove, tudi tiste v oddaljenih podeželskih krajih, do katerih gradnja optičnih omrežij ne bi bila niti smiselna niti upravičena.

Ni optike? Ni panike: hiter in popoln domač internet tudi brez kablov

Telekom Slovenije je ravno za gospodinjstva, ki nimajo, in tudi takšna, ki skoraj zagotovo nikoli ne bodo imeli dostopa do stacionarnih optičnih omrežij, oblikoval storitev NEO 5G, ki temelji na tehnologiji fiksnega brezžičnega dostopa (FWA – Fixed Wireless Access). Preprosto povedano, za povezovanje v internet uporablja mobilno omrežje 5G namesto klasičnega kabla ali optike.

Z vidika uporabnika to pomeni zgolj namestitev modema, ki signal prejema iz mobilnega omrežja. Ni potrebe po gradnji infrastrukture ali vrtanju za umestitev kablov. Storitev NEO 5G omogoča širokopasovni internet in televizijo prek platforme NEO, pri čemer so ključne prednosti predvsem takojšnja vključitev storitve, stabilna in hitra internetna povezava ter preprost samostojni priklop opreme, vse to tudi na območjih brez optike, pojasnjujejo pri Telekomu Slovenije.

Pri storitvi NEO 5G uporabnik prejme modem in napravo NEO Smartbox (na sliki). Foto: Bojan Puhek

NEO 5G: hiter internet in pametna televizija brez čakanja ter brez vrtanja

Pri storitvi NEO 5G uporabnik prejme modem in napravo NEO Smartbox. Oprema se preprosto priključi na elektriko in televizor, nato pa je mogoče storitev uporabljati takoj, brez tehničnih posegov ali gradbenih del, ki so praviloma največja ovira pri klasičnih priklopih na širokopasovni internet.

Platforma NEO združuje televizijske vsebine, aplikacije in funkcije pametne televizije. Uporabniki lahko na enem mestu spremljajo televizijske programe, dostopajo do pretočnih storitev in uporabljajo različne digitalne funkcije. Obseg in kakovost njenega delovanja nista pogojeni z načinom povezovanja v internet. Tako uporabniška izkušnja ne bo odlična le pri povezovanju prek optičnega stacionarnega omrežja, temveč tudi pri povezovanju prek mobilnega omrežja 5G.

Potrjena kakovost omrežja 5G Telekoma Slovenije

Kakovost in zanesljivost mobilnega omrežja pete generacije Telekoma Slovenije so potrdile tudi neodvisne meritve. Po analizi podatkov platforme Ookla Speedtest Intelligence je Telekom Slovenije za leto 2025 prejel kar pet priznanj za mobilno omrežje v Sloveniji: najboljše mobilno omrežje, najhitrejše mobilno omrežje, najboljša pokritost, najboljša mobilna gaming izkušnja in najboljša mobilna videoizkušnja.

Telekom Slovenije ob tem nadaljuje razvoj svojih omrežij, v kar je v zadnjem desetletju vložil več kot 680 milijonov evrov. Medtem ko mobilni signal pete generacije Telekoma Slovenije pokriva več kot 99 odstotkov prebivalstva, njihovo optično omrežje dosega več kot pol milijona gospodinjstev po vsej državi.