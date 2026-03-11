Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Sreda,
11. 3. 2026,
7.43

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51

Natisni članek

Natisni članek
Izrael ZDA internet Teheran Vojna v Iranu Iran

Sreda, 11. 3. 2026, 7.43

1 ura, 9 minut

Iran je v skoraj popolni temi. Nihče ne ve, kaj natanko se dogaja.

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51
Iran Teheran | Kot poudarjajo kritiki, odločitev iranskega režima, da državljanom in državljankam odvzame dostop do svetovnega spleta, jih ne le pušča v temi glede aktualnega dogajanja, temveč tudi posredno ogroža njihova življenja, saj ne vedo, kje bodo oziroma kje bi lahko potekali naslednji zračni napadi ZDA in Izraela. Predvsem Izrael lokalne prebivalce prek spleta oziroma družbenih omrežij redno obvešča o načrtovanih zračnih napadih. Fotografija je nastala po nedavnem bombardiranju rafinerije nafte v Iranu. | Foto Reuters

Kot poudarjajo kritiki, odločitev iranskega režima, da državljanom in državljankam odvzame dostop do svetovnega spleta, jih ne le pušča v temi glede aktualnega dogajanja, temveč tudi posredno ogroža njihova življenja, saj ne vedo, kje bodo oziroma kje bi lahko potekali naslednji zračni napadi ZDA in Izraela. Predvsem Izrael lokalne prebivalce prek spleta oziroma družbenih omrežij redno obvešča o načrtovanih zračnih napadih. Fotografija je nastala po nedavnem bombardiranju rafinerije nafte v Iranu.

Foto: Reuters

Režim v Teheranu je 28. februarja po prvih napadih Izraela in ZDA na cilje v Iranu ponovno uvedel skoraj popolno blokado interneta v državi. Iranski državljani in državljanke so brez dostopa do svetovnega spleta in s tem do kritično pomembnih informacij o dogajanju v svetu in njihovi lastni državi že enajst dni.

Skoraj popolna blokada interneta v Iranu se je začela 28. februarja in se bo danes prevesila že prevesila že v dvanajsti dan. Gre za eno od najdaljših zabeleženih obdobij vladne cenzure oziroma omejevanja dostopa do interneta, je na družbenem omrežju X sporočila mednarodna skupina za nadzor interneta NetBlocks.

Kot ocenjujejo, trenutna povezljivost s spletom v Iranu dosega zgolj en odstotek običajne – torej v obdobju, ko iranski režim ne uveljavlja cenzure (internetnih) komunikacij.

Predsednik
Novice Ko je Putinu že grozila katastrofa, je prišla čudežna rešitev

Nekateri državljani in državljanke Irana se poskušajo s svetovnim spletom povezati z "alternativnimi" metodami, a jih iranski ponudniki telekomunikacijskih storitev od tega poskušajo odvrniti z grožnjami o pravnih posledicah takšnega početja. 

Oblasti v Teheranu med drugim precej skrbi, da bi protestniki s pomočjo digitalnih oziroma spletnih platform sredi ameriške in izraelske kampanje bombardiranja organizirali nov krog uličnih protestov. Tudi to je eden od razlogov za blokado interneta v državi. | Foto: Reuters Oblasti v Teheranu med drugim precej skrbi, da bi protestniki s pomočjo digitalnih oziroma spletnih platform sredi ameriške in izraelske kampanje bombardiranja organizirali nov krog uličnih protestov. Tudi to je eden od razlogov za blokado interneta v državi. Foto: Reuters

Blokiranje interneta v Iranu je sicer orodje, ki ga vodstvo Islamske republike uporablja v obdobjih (pretežno domačih) večjih kriz. Med drugim so internet v državi tako rekoč izklopili med obsežnimi januarskimi protesti, država je bila v internetno temo zavita tudi med protesti leta 2019.

Omejevanje dostopa do interneta sicer ne velja za iranske uradnike (kot je, denimo, iranski zunanji minister) in pogosto tudi njihove podpornike, ki imajo tudi v času blokad komunikacij dostop do spletnih platform, prek katerih širijo iranska stališča glede aktualnih dogodkov, trenutno glede ameriške in izraelske kampanje bombardiranja Irana, njihovo ciljno občinstvo pa so predvsem prebivalci drugih držav, v prvi vrsti ZDA. 

Iran vojaki deepfake
Novice Fotografije ujetih vojakov ZDA v Iranu burijo duhove: "Sveta pomagavka, če je to res ..."
Izrael ZDA internet Teheran Vojna v Iranu Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.