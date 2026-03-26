Sedem razlogov, zakaj vas pes ne uboga

Če imate občutek, da vas pes ne uboga, morda težava ni v njem, ampak v vaših navadah. Strokovnjaki opozarjajo, da lastniki pogosto nevede utrjujejo vedenje, zaradi katerega pes začne ignorirati ukaze. Preverite, ali delate katero od teh pogostih napak in kako jih odpraviti.

1. Ponavljanje ukazov

Če petkrat rečete "sedi" in se vaš pes odzove šele petič, se je naučil nekaj zelo konkretnega: prve štiri ponovitve niso pomembne. Psi se hitro naučijo, kaj deluje. Če ukaze ponavljate, jim dajete vedeti, da takojšnja reakcija ni potrebna.

Rešitev: Ukaz izrecite enkrat, počakajte in nagradite pravilno reakcijo. Tako gradite doslednost in pozornost.

2. Kličete ga le zaradi nečesa neprijetnega

Če psa pokličete samo takrat, ko sledi kopanje, odhod domov ali striženje krempljev, bo prihod k vam hitro povezal z nečim negativnim. Rezultat? Pes vas začne ignorirati.

Rešitev: Klic vedno povežite tudi s pozitivnimi izkušnjami, kot so priboljški, pohvala ali igra.

3. Zavajanje s priboljški

Če psu obljubite nagrado (na primer stresete vrečko s priboljški), ki pa je potem ne dobi, izgubljate njegovo zaupanje. Kratkoročno je morda zabavno, dolgoročno pa škodljivo.

Rešitev: Bodite dosledni. Če obljubite nagrado, jo tudi dajte. Zaupanje je ključno za poslušnost.

4. Neprestano govorjenje

Če pes ves dan posluša vaše govorjenje brez jasnega pomena, vas začne dojemati kot "šum v ozadju". Njegovo ime izgubi vrednost, ukazi pa postanejo nepomembni.

Rešitev: Govorite manj, a bolj jasno. Naj imajo besede pomen.

5. Ukazi postanejo "neobvezni"

Če psu rečete "sedi", pa se nič ne zgodi, če tega ne naredi, ste ga pravkar naučili, da odziv na ukaz ni obvezen. Vsak tak trenutek oslabi vašo avtoriteto.

Rešitev: Poskrbite, da ima vsak ukaz jasen izid: ali je to nagrada za poslušnost ali pa popravek vedenja.

6. Trening le z vidno hrano

Če pes uboga le, ko vidi priboljšek, ne reagira na vas, ampak na hrano. To je podkupovanje, ne dresura.

Rešitev: Postopno zmanjšujte uporabo priboljškov in uvajajte naključno nagrajevanje.

7. Ignorirate ga, dokler ga ne potrebujete

Če se s psom ukvarjate le, ko želite nekaj od njega, bo izgubil interes za sodelovanje. Odnos je osnova poslušnosti.

Rešitev: Vlagajte v vsakodnevno interakcijo z igro, dotiki in pohvalami. Pes si mora želeti sodelovati z vami.

Kako naučiti psa, da vas uboga?

Uspešna dresura temelji na treh ključih:

doslednost

pozitivna motivacija

jasna komunikacija

Izogibajte se pogostim napakam, kot so ponavljanje ukazov ali podkupovanje s hrano, in se osredotočite na gradnjo odnosa. Ko pes zaupa lastniku in razume pravila, postane poslušnost naravna.

Oglejte si še: