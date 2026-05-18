Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
13.21

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
pes psi Hišni ljubljenčki

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 13.21

1 ura, 10 minut

Kako psu pokazati ljubezen, da vas bo razumel?

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
pes, hrt | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ljubezen do psa je brezpogojna, zato si vsak lastnik želi svojemu štirinožcu pokazati, koliko mu pomeni. A psi ljubezni ne razumejo na enak način kot ljudje, ampak jo najbolj prepoznajo skozi dejanja, pozornost in občutek varnosti.

Tukaj je sedem preprostih načinov, s katerimi lahko okrepite vez s psom in mu pokažete, da ga imate radi.

1. Vsak dan si vzemite čas zanj

Psi potrebujejo kakovosten čas s svojim človekom. Pri bolj mirnih pasmah je to lahko crkljanje na kavču, medtem ko aktivni psi uživajo v igri, prinašanju predmetov ali raziskovanju narave. Pomembno je, da aktivnosti prilagodite značaju in energiji svojega psa.

2. Ne podcenjujte dotika

Večina psov obožuje nežno božanje, nekateri pa imajo raje bolj živahno igro in stik. Pes vam bo pogosto sam pokazal naklonjenost z lizanjem, stiskanjem ob vas ali ležanjem ob nogah. Če imate plašnega psa, ga ne silite v objeme, ampak pustite, da sam vzpostavi stik.

3. Dajte mu nalogo

Delovne pasme, kot so prinašalci ali ovčarski psi, potrebujejo miselne izzive. Iskanje priboljškov, prinašanje predmetov ali igre z vonjavami psu pomagajo sprostiti energijo in zmanjšujejo stres. Takšne aktivnosti so odlične tudi za krepitev odnosa med psom in lastnikom.

4. Gibajta se skupaj

Tek, pohodi ali daljši sprehodi so idealni za aktivne pse. Poleg fizične aktivnosti jim nova okolja nudijo tudi mentalno stimulacijo, saj novi vonji, zvoki in prizori psa zaposlijo in osrečijo.

5. Naučite se njegove govorice telesa

Psi govorijo s telesom. Veselo mahanje z repom, sproščena drža ali cviljenje od navdušenja vam hitro povedo, kako se počuti. Če ste pozorni na telesne signale, boste lažje prepoznali, kdaj je pes srečen, prestrašen ali pod stresom.

6. Uporabljajte pozitivno vzgojo

Psi se najbolje učijo s pohvalo, priboljški in prijaznim tonom. Kaznovanje lahko poruši zaupanje, pozitivna motivacija pa krepi vez med vama. Doslednost je ključna, saj psi hitro povežejo določene besede ali rutine z aktivnostmi, ki jih imajo radi.

7. Bodite njegovo varno zavetje

Nekateri psi se bojijo grmenja, petard ali neznancev. Pomembno je, da prepoznate njihove strahove in jih ne silite v neprijetne situacije. Če pes v določenem okolju postane nervozen, mu pomagajte, da se počuti varno. Tako bo vedel, da se lahko zanese na vas.

Oglejte si še:

mačka
Trendi Kako si mačke izberejo svojo najljubšo osebo?
Petfishing, hišni ljubjenček
Trendi Nov trend spletnih zmenkarij, pri katerih so "vaba" hišni ljubljenčki
višavski terier
Trendi Ali psi lahko jedo človeško hrano? Tukaj je seznam varnih živil za pse.
pes psi Hišni ljubljenčki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.