Kako psu pokazati ljubezen, da vas bo razumel?

Ljubezen do psa je brezpogojna, zato si vsak lastnik želi svojemu štirinožcu pokazati, koliko mu pomeni. A psi ljubezni ne razumejo na enak način kot ljudje, ampak jo najbolj prepoznajo skozi dejanja, pozornost in občutek varnosti.

Tukaj je sedem preprostih načinov, s katerimi lahko okrepite vez s psom in mu pokažete, da ga imate radi.

1. Vsak dan si vzemite čas zanj

Psi potrebujejo kakovosten čas s svojim človekom. Pri bolj mirnih pasmah je to lahko crkljanje na kavču, medtem ko aktivni psi uživajo v igri, prinašanju predmetov ali raziskovanju narave. Pomembno je, da aktivnosti prilagodite značaju in energiji svojega psa.

2. Ne podcenjujte dotika

Večina psov obožuje nežno božanje, nekateri pa imajo raje bolj živahno igro in stik. Pes vam bo pogosto sam pokazal naklonjenost z lizanjem, stiskanjem ob vas ali ležanjem ob nogah. Če imate plašnega psa, ga ne silite v objeme, ampak pustite, da sam vzpostavi stik.

3. Dajte mu nalogo

Delovne pasme, kot so prinašalci ali ovčarski psi, potrebujejo miselne izzive. Iskanje priboljškov, prinašanje predmetov ali igre z vonjavami psu pomagajo sprostiti energijo in zmanjšujejo stres. Takšne aktivnosti so odlične tudi za krepitev odnosa med psom in lastnikom.

4. Gibajta se skupaj

Tek, pohodi ali daljši sprehodi so idealni za aktivne pse. Poleg fizične aktivnosti jim nova okolja nudijo tudi mentalno stimulacijo, saj novi vonji, zvoki in prizori psa zaposlijo in osrečijo.

5. Naučite se njegove govorice telesa

Psi govorijo s telesom. Veselo mahanje z repom, sproščena drža ali cviljenje od navdušenja vam hitro povedo, kako se počuti. Če ste pozorni na telesne signale, boste lažje prepoznali, kdaj je pes srečen, prestrašen ali pod stresom.

6. Uporabljajte pozitivno vzgojo

Psi se najbolje učijo s pohvalo, priboljški in prijaznim tonom. Kaznovanje lahko poruši zaupanje, pozitivna motivacija pa krepi vez med vama. Doslednost je ključna, saj psi hitro povežejo določene besede ali rutine z aktivnostmi, ki jih imajo radi.

7. Bodite njegovo varno zavetje

Nekateri psi se bojijo grmenja, petard ali neznancev. Pomembno je, da prepoznate njihove strahove in jih ne silite v neprijetne situacije. Če pes v določenem okolju postane nervozen, mu pomagajte, da se počuti varno. Tako bo vedel, da se lahko zanese na vas.

