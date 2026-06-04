Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Četrtek,
4. 6. 2026,
19.09

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
vlada Janez Janša Janez Janša palestinska zastava Robert Golob Robert Golob

Četrtek, 4. 6. 2026, 19.09

24 minut

Vlada Janeza Janše takoj na delo: prva velika sprememba že po 20 minutah

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Palestinska zastava pred poslopjem vlade | Palestinska zastava je bila na pročelju vladne palače izobešena od konca maja 2024, ko je vlada Roberta Goloba sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. | Foto STA

Palestinska zastava je bila na pročelju vladne palače izobešena od konca maja 2024, ko je vlada Roberta Goloba sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države.

Foto: STA

S pročelja vladne palače je le približno 20 minut po potrditvi nove ministrske ekipe izginila palestinska zastava, poroča medij N1.

Novo vladno ekipo so poslanci na današnji izredni seji v državnem zboru izglasovali ob približno 17.25, že 20 minut pozneje, okrog 17.45, pa so s pročelja vladne palače v Ljubljani že sneli palestinsko zastavo. 

Tam zdaj visijo slovenska, evropska in ukrajinska zastava.

Palestinska zastava je bila na pročelju vladne palače izobešena od konca maja 2024, ko je vlada Roberta Goloba sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države.

Janez Janša in Robert Golob sta danes predala posle. | Foto: Bojan Puhek Janez Janša in Robert Golob sta danes predala posle. Foto: Bojan Puhek

Golob kritičen do prve poteze nove vlade

Nekdanji predsednik vlade Robert Golob je po današnji primopredaji poslov z novim premierjem Janezom Janšo kritiziral takojšen umik palestinske zastave.

"Nova vlada je prisegla na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Kakšno za to novo vlado žalostno naključje. Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje. Zastava, ki je plapolala ne le za Palestince, ampak za pravičnost, dostojanstvo, sočutje, človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj," je dejal Golob. 

Srečko Ocvirk
Novice Poslanec SLS Srečko Ocvirk ni glasoval za vlado. Kaj se je zgodilo?
Vlada RS
Novice Kdo so ministri in ministrice četrte vlade Janeza Janše?
Jernej Vrtovec
Novice Dars odgovarja Jerneju Vrtovcu
Seja DZ
Novice Znane prve kadrovske rošade nove vlade: kdo bo na čelu policije, kdo v Janševem kabinetu ...
vlada Janez Janša Janez Janša palestinska zastava Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.