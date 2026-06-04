Vlada Janeza Janše takoj na delo: prva velika sprememba že po 20 minutah

S pročelja vladne palače je le približno 20 minut po potrditvi nove ministrske ekipe izginila palestinska zastava, poroča medij N1.

Novo vladno ekipo so poslanci na današnji izredni seji v državnem zboru izglasovali ob približno 17.25, že 20 minut pozneje, okrog 17.45, pa so s pročelja vladne palače v Ljubljani že sneli palestinsko zastavo.

Tam zdaj visijo slovenska, evropska in ukrajinska zastava.

Palestinska zastava je bila na pročelju vladne palače izobešena od konca maja 2024, ko je vlada Roberta Goloba sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države.

Janez Janša in Robert Golob sta danes predala posle. Foto: Bojan Puhek

Golob kritičen do prve poteze nove vlade

Nekdanji predsednik vlade Robert Golob je po današnji primopredaji poslov z novim premierjem Janezom Janšo kritiziral takojšen umik palestinske zastave.

"Nova vlada je prisegla na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Kakšno za to novo vlado žalostno naključje. Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje. Zastava, ki je plapolala ne le za Palestince, ampak za pravičnost, dostojanstvo, sočutje, človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj," je dejal Golob.