Ko se je pojavila na newyorški premieri filma Office Romance, je s svojo pojavo povsem zasenčila nov filmski projekt. Na rdeči preprogi je namreč nosila obleko z globokim dekoltejem, ki je zanetila govorice, da si je privoščila večji lepotni popravek.

Jennifer Lopez se z igralcem Brettom Goldsteinom zadnje čase mudi na premierah filma Office Romance in vedno bolj se šušlja, da sta par tudi v resničnem življenju, ne samo na filmskem platnu. A na newyorški premieri je bila 56-letna zvezdnica v središču pozornosti zaradi izbire obleke.

Jennifer Lopez in Brett Goldstein Foto: Guliverimage

Za dogodek je namreč izbrala ozko rožnato kreacijo brez naramnic in z globokim dekoltejem, zaradi česar so se številni oboževalci začeli spraševati, ali se je odločila za lepotni poseg povečave prsi.

Medtem ko so mnogi ugibali, ali je res šla pod nož, pa so ji drugi stopili v bran, češ da je obleka tako krojena, da privzdigne prsi, zaradi česar so videti večje kot sicer. Še vedno pa v ospredju ostaja občudovanje, kako mladostno je videti pri svojih letih.

Foto: Guliverimage

Zvezdnica je znana po svojem izjemno discipliniranem načinu življenja, redni vadbi in skrbno načrtovani lepotni rutini.

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