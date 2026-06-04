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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
4. 6. 2026,
15.00

Osveženo pred

1 ura, 38 minut

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Natisni članek
horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop oven horoskop lev astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Četrtek, 4. 6. 2026, 15.00

1 ura, 38 minut

Ne znajo poslušati: ti znaki horoskopa ves čas skačejo v besedo

Avtor:
Siol.net

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Thermometer Blue 0,06
prijateljici, pogovor | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi kdaj koga prekinemo med govorjenjem, sploh ko smo vznemirjeni ali se želimo hitro odzvati. A obstajajo tudi ljudje, pri katerih to ni izjema, ampak navada, zaradi katere se zdi, da med pogovorom sploh ne poslušajo, ampak le čakajo na priložnost, da sami kaj povedo. To velja predvsem za tri znake horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki skačejo v besedo, ker preprosto ne morejo počakati, da bi prišli na vrsto. Medtem ko vi govorite, oni že povezujejo informacije, razmišljajo o odgovoru in se istočasno domislijo še treh drugih tem. Zato je pogovor z njimi skakanje od teme do teme in nazaj, kot da je normalno, da debata teče v več smeri naenkrat. Skakanje v besedo pri dvojčkih običajno ni nevljudno, ampak so preprosto preveč vznemirjeni. Poslušajo vas, a to na način, da nemudoma odgovorijo - tudi če vi še niste dokončali stavka.

Oven

Ovni skačejo v besedo, ker so nestrpni in direktni. Če jih neka tema zanima ali pa se s čim ne strinjajo, ne bodo mogli počakati, da končate z govorjenjem. Radi nemudoma preidejo k bistvu in imajo pogosto občutek, da se govori preveč in da je treba debato pospešiti. Njihovo skakanje v besedo ima pogosto funkcijo razprave, tudi če vi nočete razpravljati. So zelo iskreni, a pogosto ne razumejo, da s tem zatirajo mnenja drugih. Če se naučijo zastati za le sekundo, postanejo veliko bolj prijetni sogovorniki.

Lev

Levi skačejo v besedo, ker radi vodijo pogovor in pozornost zadržijo na sebi. V družbi so pogosto v vlogi glavnih govorcev in zdi se jim povsem naravno, da vpadajo v pogovor, razlagajo o svojih izkušnjah ali pa kar prevzamejo glavno nit zgodbe, da bi bila bolj zanimiva. Včasih se to zdi simpatično, včasih pa dajejo vtis, da se mora vse vrteti okoli njih. Njihovo skakanje v besedo običajno izvira iz potrebe, da bi pustili vtis. Če začutijo, da gre pogovor v smer, kjer niso v središču pozornosti, da nezavedno preusmerijo nase.

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