Online študij ni več druga izbira – je odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.

"Vem, da bi moral nadgraditi znanje. Samo ne vem, kam naj še stisnem čas za študij."

To danes ni več le izgovor, temveč realnost sodobnih zaposlenih. Delo se ne konča več ob 16. uri. Teams sestanki, e‑maili, orodja UI in pritisk po nenehnem učenju so postali nova normalnost. Trg dela hkrati zahteva vedno več znanj: digitalne kompetence, sposobnost odločanja, prilagodljivost, vodenje ljudi in razumevanje umetne inteligence.

Paradoks sodobnega časa je očiten: bolj kot potrebujemo dodatno znanje, manj časa imamo zanj.

Klasičen model študija ne ustreza več življenju odraslih

Tradicionalni modeli študija so nastali v času, ko večina ljudi ni usklajevala kariere, družine, projektov, stalne dosegljivosti in hitrega tehnološkega razvoja. Današnji odrasli pa ne potrebujejo le fleksibilnosti. Potrebujejo strukturirano fleksibilnost, kar potrjujejo tudi raziskave.

Po poročilu The Future of Jobs ( WEF, 2025 ) bo do leta 2027 kar 44 odstotkov zaposlenih potrebovalo nadgradnjo ključnih kompetenc zaradi digitalizacije, avtomatizacije in umetne inteligence. Ob tem Harvard Business Review v več analizah opozarja, da odrasli pri učenju pogosto ne odnehajo zaradi pomanjkanja motivacije, temveč zaradi kognitivne preobremenjenosti, slabe organizacije časa in občutka stalne razpršenosti pozornosti.

Problem večine zaposlenih torej ni pomanjkanje discipline, temveč dejstvo, da poskušajo študij organizirati po sistemu "ko bom imel čas". Ta čas pa skoraj nikoli ne pride.

Kateri modeli online študija so najuspešnejši?

Velik del samostojnih online izobraževanj ima zelo nizko stopnjo zaključevanja. Razlog ni v pomanjkanju sposobnosti, temveč v psihologiji odraslega človeka. Strokovnjaki temu pravijo decision fatigue oziroma utrujenost od odločanja. Ko se mora posameznik vsak dan znova sam odločati, kdaj bo študiral, koliko časa bo namenil učenju in kako bo ostal motiviran, se kontinuiteta hitro poruši.

Prav zato so danes uspešnejši modeli online študija, ki združujejo jasno strukturo, redne roke, mentorsko podporo, občutek skupnosti in fleksibilnost brez kaosa.

Prav občutek skupnosti, jasna struktura in fleksibilnost brez kaosa so po izkušnjah študentov DOBA Fakultete ključni razlogi, da lahko študij dolgoročno usklajujejo z delom in zasebnim življenjem. Podporo zagotavljajo mentorji, predavatelji in akademski svetovalci, pomemben poudarek pa je tudi na organizirani podpori in jasnem študijskem ritmu. Vse to pomembno prispeva k uspešnemu končanju študija tudi ob polnem delovnem času.

Študij, ki se prilagaja življenju odraslih

Raziskava, ki so jo izvedli med študenti DOBA Fakultete , razkriva, da večina študentov ob študiju dela polni delovni čas, pri čemer študij najpogosteje umeščajo v večerne ure in konce tedna. Hkrati pa rezultati kažejo, da jim prav možnost samostojnega razporejanja časa omogoča večji občutek nadzora nad lastnim življenjem. Namesto da bi življenje prilagajali študiju, študij prilagodijo sebi, kar se dolgoročno kaže tudi v večji vztrajnosti in uspešnosti pri končanju študija.

To zelo dobro opiše tudi olimpijska prvakinja v judu in diplomantka DOBA Fakultete Urška Žolnir Jugovar. Po koncu športne kariere se je zavedala, da bo za novo profesionalno poglavje potrebovala dodatna znanja in širši vpogled v poslovni svet.

Foto: DOBA fakulteta

"Program na DOBA Fakulteti mi je dal praktične kompetence in odprl vrata do novih priložnosti. Pri online študiju pa ni odločilna le fleksibilnost, temveč predvsem to, da se študij prilagodi življenju in ne obratno. Vse to ob jasni podpori in sistemu, ki te spremlja do cilja," poudarja.

Njena zgodba odraža širši trend: diploma sama po sebi danes ni več dovolj. Konkurenčnost na trgu dela je vse bolj povezana s sposobnostjo stalnega razvoja, prilagajanja in prenosa znanja v prakso.

Online študij ni več "druga izbira"

Še pred desetletjem je bil online študij pogosto razumljen kot kompromis. Danes pa najboljše poslovne šole intenzivno razvijajo digitalne in UI‑podprte modele učenja. Po raziskavi McKinsey kar 87 odstotkov podjetij že zaznava ali pričakuje vrzeli v kompetencah zaposlenih. Največjo vrednost imajo programi, ki omogočajo takojšen prenos znanja v prakso. Zato se zaposleni vse pogosteje odločajo za študij, ki je zasnovan posebej za odrasle profesionalce – z uporabnimi vsebinami, projektnim delom in neposredno povezavo z realnimi poslovnimi izzivi.

Zato so tudi študijski programi DOBA Fakultete zasnovani okoli področij, ki jih zaposleni in organizacije danes najbolj potrebujejo: menedžment, marketing, digitalno poslovanje, umetna inteligenca, delo z ljudmi, psihologija, vodenje, sociala in izobraževanje. Skupni imenovalec programov je uporabnost – znanje, ki ga študenti ne pridobivajo le za izpit, temveč ga lahko že med študijem prenašajo v svoje delovno okolje.

Na DOBA Fakulteti, kjer razvijajo UI-podprt online študij za zaposlene strokovnjake in managerje prihodnosti, velik poudarek dajejo prav razvoju kompetenc prihodnosti, ki jih trg dela danes najbolj potrebuje. Njihov model 100-odstotno online študija potrjujeta tudi dve mednarodni akreditaciji kakovosti online izobraževanja, ki ju imajo kot edini v Sloveniji in JV Evropi.

Kar 88 odstotkov diplomantov po študiju napreduje in prejme višjo plačo

Na DOBA Fakulteti je v več kot dveh desetletjih študiralo in diplomiralo že več kot deset tisoč študentov iz 46 držav. Rezultati kažejo konkretne učinke: kar 88 odstotkov diplomantov po koncu študija napreduje v karieri, prejme višjo plačo ali druge oblike profesionalnega priznanja, 98 odstotkov študentov pa bi študij priporočilo naprej.

Po raziskavi DOBA Fakultete delodajalci pri diplomantih posebej izpostavljajo sposobnost sodelovanja, učinkovito uporabo digitalnih orodij, kritično razmišljanje in reševanje problemov – kompetence, ki postajajo ključne v sodobnem poslovnem okolju.

Kakovost online študija ni več samoumevna

Študirati ob delu danes ne pomeni več le pridobiti diplomo. Pomeni razvijati sposobnost prilagajanja, odločanja in učenja v svetu, kjer se poklici spreminjajo hitreje kot kadarkoli prej. Zato vprašanje ni več: "Ali imam čas za študij?", temveč vse bolj: "Ali si lahko privoščim, da znanja ne nadgrajujem?"

Na DOBA Fakulteti zato razvijajo strukturiran in mentorsko podprt online študij, prilagojen zaposlenim strokovnjakom, ki želijo ob delu razvijati kompetence prihodnosti ter ostati konkurenčni na hitro spreminjajočem se trgu dela.