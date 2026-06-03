Začetek poletja v kozarcu mehurčkov

Eden najbolj prepoznavnih vinskih dogodkov v prestolnici se vrača v svoji 12. izvedbi. 12. Salon penečih vin v Ljubljani bo v petek, 12. junija 2026, med 16.00 in 21.00, znova zaživel na čudovitem vrtu Lili Novy ob restavraciji Pen klub.

Dogodek bo tudi letos združil več kot 30 vrhunskih domačih in tujih pridelovalcev penečih vin, vinske navdušence ter vse, ki cenijo prijetno druženje v sproščenem poletnem vzdušju. Ob bogati ponudbi več kot 100 različnih izbranih penečih vin bodo obiskovalci lahko sodelovali tudi na posebnih vinsko-kulinaričnih delavnicah in doživeli številna nova vinska odkritja.

Foto: arhiv ponudnika V okviru salona bo predhodno potekalo tudi mednarodno strokovno ocenjevanje penečih vin, kar daje salonu dodatno strokovno težo. Na dogodku bomo tako podelili priznanja najbolje ocenjenim penečim vinom, ki so prepričale strokovno komisijo, obiskovalci pa bodo najbolje ocenjena peneča vina lahko poskusili tudi na vodeni delavnici na dogodku.

Foto: arhiv ponudnika Veselimo se, da bomo tudi letos z Vami skupaj nazdravili poletju – s kozarcem odličnega penečega vina.

Ekipa 12. Salona penečih vin v Ljubljani

V primeru slabega vremena je rezervni termin za izvedbo dogodka 19. junij 2026.

Foto: arhiv ponudnika

Več informacij je na voljo TUKAJ.

Vstopnice so na voljo po predprodajni ceni na PROTICKET.

Naročnik oglasne vsebine je Salon penečih vin.