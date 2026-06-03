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Sreda,
3. 6. 2026,
7.30

Osveženo pred

16 ur, 19 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad peneče vino Salon penečih vin vino ocenjevanje

Sreda, 3. 6. 2026, 7.30

16 ur, 19 minut

12. Salon penečih vin v Ljubljani

Začetek poletja v kozarcu mehurčkov

Oglasno sporočilo
Salon penečih vin | Foto arhiv ponudnika

Foto: arhiv ponudnika

Eden najbolj prepoznavnih vinskih dogodkov v prestolnici se vrača v svoji 12. izvedbi. 12. Salon penečih vin v Ljubljani bo v petek, 12. junija 2026, med 16.00 in 21.00, znova zaživel na čudovitem vrtu Lili Novy ob restavraciji Pen klub.

Dogodek bo tudi letos združil več kot 30 vrhunskih domačih in tujih pridelovalcev penečih vin, vinske navdušence ter vse, ki cenijo prijetno druženje v sproščenem poletnem vzdušju. Ob bogati ponudbi več kot 100 različnih izbranih penečih vin bodo obiskovalci lahko sodelovali tudi na posebnih vinsko-kulinaričnih delavnicah in doživeli številna nova vinska odkritja.

Salon penečih vin | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika V okviru salona bo predhodno potekalo tudi mednarodno strokovno ocenjevanje penečih vin, kar daje salonu dodatno strokovno težo. Na dogodku bomo tako podelili priznanja najbolje ocenjenim penečim vinom, ki so prepričale strokovno komisijo, obiskovalci pa bodo najbolje ocenjena peneča vina lahko poskusili tudi na vodeni delavnici na dogodku.

Salon penečih vin | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika Veselimo se, da bomo tudi letos z Vami skupaj nazdravili poletju – s kozarcem odličnega penečega vina.

Ekipa 12. Salona penečih vin v Ljubljani

V primeru slabega vremena je rezervni termin za izvedbo dogodka 19. junij 2026.

Salon penečih vin | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika

Več informacij je na voljo TUKAJ

Vstopnice so na voljo po predprodajni ceni na PROTICKET. 

Naročnik oglasne vsebine je Salon penečih vin.

PR članek noad peneče vino Salon penečih vin vino ocenjevanje
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