Pet tipov ljudi, ki ne bi smeli imeti psa

Pes je lahko čudovit družinski član, vendar zahteva čas, skrb in denar. Obstajajo tudi značajske lastnosti lastnikov, zaradi katerih je življenje s psom lahko precej zahtevno.

Marsikdo si psa predstavlja kot zvestega prijatelja, ki prinaša veselje, dolge sprehode in veliko crkljanja. Toda vsakodnevno življenje s psom pomeni tudi odgovornost: redno gibanje, vzgojo, dosledna pravila in stalno skrb zanj.

Prav zato strokovnjaki za vedenje psov opozarjajo, da kljub dobrim namenom vsi ljudje niso primerni lastniki. Nekateri pristopi namreč psu lahko povzročijo več težav kot koristi.

Ljudje, ki psa obravnavajo kot otroka

Ena pogostih napak je, da lastniki psa obravnavajo kot majhnega otroka. Pretirano razvajanje in človeško projiciranje čustev lahko vodita v to, da pes ne dobi jasnih pravil in strukture, ki jo potrebuje. Brez doslednih meja in vzgoje se lahko pojavijo težave z vedenjem.

Leni ljudje

Pes potrebuje rutino – redne sprehode, obroke in osnovno vzgojo. Če njegov lastnik stalno odlaša z obveznostmi ali mu primanjkuje motivacije za vsakodnevno skrb, lahko zaradi tega najprej trpi prav žival.

Nemarni lastniki

Posebno problematičen je tudi odnos, pri katerem lastnik ne skrbi dovolj za varnost in zdravje psa. To vključuje na primer spuščanje psa s povodca brez nadzora, zanemarjanje cepljenj ali dopuščanje situacij, v katerih je pes izpostavljen nevarnosti ali provokacijam.

Pretirano varčni lastniki

Pes prinaša tudi finančne obveznosti – od kakovostne hrane do veterinarske oskrbe. Če nekdo kljub finančnim zmožnostim vedno išče najcenejšo rešitev in pri skrbi za psa pretirano varčuje, lahko to vpliva na zdravje in blaginjo živali.

Ljudje, ki psa izberejo zaradi videza ali trenda

Nekateri se za psa odločijo predvsem zato, ker je pasma trenutno priljubljena ali ker želijo z njim pritegniti pozornost. Takšne odločitve pogosto temeljijo na videzu, ne pa na razumevanju potreb živali in življenjskega sloga, ki ga pes zahteva.

