Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Sobota, 2. 5. 2026, 9.33

Lasnikom psov: Umijte urin, sicer sledi globa v višini 500 evrov

Psiček lula | Ukrep bo veljal za vse, ki na sprehod peljejo psa, pa naj bo to lastnik ali nekdo, ki skrbi za žival. | Foto Guliverimage

Ukrep bo veljal za vse, ki na sprehod peljejo psa, pa naj bo to lastnik ali nekdo, ki skrbi za žival.

Foto: Guliverimage

Oblasti v italijanskem mestu Livorno lastnikom psov nalagajo, naj umijejo urin svojih hišnih ljubljenčkov, sicer se bodo soočili z globo v višini 500 evrov. Občinski svet Livorna pravi, da se prebivalci zaradi porasta hišnih ljubljenčkov, pritožujejo nad neprijetnim vonjem po urinu, piše The Guardian.

Lastniki psov v italijanskem pristaniškem mestu bodo odslej morali čistiti urin svojih hišnih ljubljenčkov z javnih prostorov, sicer se bodo soočili z globo do 500 evrov.

Župan Livorna Luca Salvetti je ukrep uvedel po pritožbah prebivalcev glede vonja po pasjem urinu, zlasti v parkih in na otroških igriščih.

Na sprehod s plastenko vode in razpršilcem za čiščenje 

Lastniki psov bodo morali s seboj nositi plastenke z vodo in razpršilnike za čiščenje pločnikov, klopi, koles, avtomobilov in skuterjev.

Njihovim hišnim ljubljenčkom je prepovedano urinirati v bližini vrat in oken, zlasti pa ob vhodih v trgovine, pisarne in domove.

Salvettijev svet je v izjavi, v kateri je opisal ukrep, zapisal: "Javni prostori so skupnostna lastnina, ki jo je treba zaščititi, da se zagotovijo urejenost, higiena in kakovost bivanja v mestu."

Svet je dejal, da se odziva na "številna poročila prebivalcev, ki poudarjajo nelagodje zaradi neprijetnih vonjav ter zdravstvene in higienske težave, ki so posledica tekočih živalskih iztrebkov".

Poudarili so, da je ukrep še posebej potreben glede na veliko povečanje števila hišnih ljubljenčkov, zlasti psov.

Ukrep bo v veljavi v poletnih mesecih 

Ukrep bo veljal za vse, ki peljejo na sprehod psa, pa naj bo to lastnik ali nekdo, ki skrbi za žival. Veljal bo med 20. majem in 31. oktobrom, obdobjem, ki velja za najbolj kritično zaradi višjih temperatur in manj padavin.

Tisti, za katere se dokaže, da so kršili pravila, bodo prejeli globo med 25 in 500 evri.

Pobiranje pasjih iztrebkov že obvezno 

Podobna pravila v Livornu že veljajo za pasje iztrebke. Tako kot pri nas morajo tudi tam sprehajalci psov s seboj nositi vrečke za pobiranje iztrebkov. Javni uslužbenci lahko sprehajalce psov naključno preverijo, ali imajo vrečke pri sebi, ko so na sprehodu s psom. 

pes
Novice Nov odpoklic: tokrat so na udaru kužki
pes, psi
Novice Tega si pri svojem psu zagotovo ne želite
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
