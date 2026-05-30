Oven

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona. Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja.

Bik

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje.

Dvojčka

Lotila se vas bo slaba volja in na trenutke se vam bo zazdelo, da nimate moči, da bi se borili naprej. Naj vas to ne spravi iz tira. Stvari se bodo uredile že proti koncu dneva, ko vam bo nekdo prisluhnil. Prišepnil vam bo tudi možno rešitev, ki se bo zdela realna. Danes pazite, da ne boste zapravljali.

Rak

Danes boste bolj kot običajno dovzetni za vse skrivnostno in drugačno. Ves dan boste morali poslušali podzavest. Ko boste vklopili vaš zavestni um, ne boste več vedeli, kateri glas v vas je tisti pravi. Družinski člani pa vam bodo odkrito povedali, da ne delajte toliko in da vas želijo v svoji bližini.

Lev

Umik se vam bo zdel najbolj modra poteza. Čeprav bo težko oditi in pustiti ljudi s svojimi mislimi, bo to za vas najboljše. Ne glede na to, kako močno se boste trudili, ne boste ničesar spremenili. Vsak mora do nekaterih zaključkov priti sam. Pomembno bo le, da boste vi naredili vse, kar bo v vaši moči.

Devica

Vzdušje ne bo po vaši volji, toda vse bo odvisno od dobrega opazovanja in odziva. Uskladite svoje želje in možnosti po že znanem obrazcu. Lažje vam bo, če boste začeli svet opazovati z rožnatimi očali. Pričakujte, da se bodo določene stvari v vašem življenju rešile same od sebe.

Tehtnica

Čas je, da se poiščete, da boste lahko odgovorili prijateljem in partnerju na vsa vprašanja. Vstopite v razmerje s prenovljenim občutkom ljubezni in sočutja. Pravi preporod v razmerju se lahko zgodi, če boste pripravljeni poskusiti nove ali drugačne pristope do težave. Zaupajte svoji intuiciji.

Škorpijon

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Strelec

Samski boste danes nenehno spreminjali svoje načrte. Na vsak način se boste želeli prilagoditi nekomu drugemu, kar pa vas ne bo osrečevalo. Vezani pa danes potisnite vse moteče dejavnike na stran. Skrajni čas je, da se vsaj za en dan popolnoma posvetite partnerju. Razmislite, kaj bi vama ugajalo.

Kozorog

Pred vami je pozitivno obdobje za ljubezen. Zdelo se vam bo, da si želite ljubezni in novih poznanstev. Stremeli boste k svojemu cilju, zato se ne čudite, če se boste kmalu zapletli v romantično razmerje. Vezani se boste danes potrudili za svoje razmerje. Proti večeru lahko pričakujete ogromno zabave.

Vodnar

Neodločni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z bližnjo osebo, ki ima podobne izkušnje. Vendar ne pričakujte, da se boste tako izmaknili svojemu delu odgovornosti.

Ribi

Danes se vam bo zdelo, da so obzorja zamegljena. Nikar se ne lotite česa velikega in ne sprejemajte pomembnih odločitev. Raje počakajte, da se bo megla razkadila. Melanholična čustva medtem preženite s poslušanjem glasbe ali ogledom filma. Na ljubezenskem področju bo danes zatišje.