Manj skrbi, več zaščite vašega psa

Za svoje štirinožne prijatelje, ki bi jih radi za vsako ceno zaščititi, smo pripravljeni narediti vse. Nanje prežijo različne nevarnosti, a ne kakšni veliki plenilci, pač pa so jim nevarnejše male drobne nadloge – klopi in bolhe. Prisotnost teh zajedavcev se sprva kaže kot srbečica, nemir ali sprememba na koži, vendar težava ni omejena le na neprijeten občutek. Klopi in bolhe so lahko povezani tudi z resnejšimi zdravstvenimi tveganji.

Sodobna peroralna zaščita pred bolhami in klopi je FRONTPRO®, nov izdelek na slovenskem trgu iz družine izdelkov FRONTLINE®.

Prepričati ljubljenčka, naj pogoltne tableto, je včasih velik izziv, vendar je veterinarsko zdravilo FRONTPRO® ® v obliki okusne žvečljive tablete. Daje se kot žvečljiva tableta z okusom govedine, kar omogoča enostavno uporabo in lahko pomaga zmanjšati tveganje za s hrano povezane alergijske reakcije.

Zdravilo FRONTPRO® zagotavlja mesečno in zanesljivo zaščito. Na voljo je tako v lekarnah kot na spletu. Prednost je tudi ta, da je na voljo brez recepta, s čimer prihranimo čas, psu pa morda neprijetno pot k veterinarju.

Za odgovorne pasje lastnike

Po raziskavi, ki jo je za podjetje Boehringer Ingelheim izvedel Ipsos, je zaščita pred bolhami in klopi za skoraj dve tretjini pasjih lastnikov del redne vsakoletne rutine, saj si ne želijo, da bi imel štirinožni prijatelj zdravstvene težave, ki jih prinašajo klopi in bolhe.

Ti zajedavci namreč niso le neprijetna nadloga, pač pa prinašajo tveganje za okužbo z babeziozo (Babesia canis) in trakuljo (Dipylidium caninum).

Bolezni, ki še zdaleč niso nedolžne

Veliki klop (Hyalomma marginatum) Foto: arhiv ponudnika Zaradi milejših zim in več gostiteljev je klopov v naravi nadpovprečno veliko, najdemo pa jih ne le v gozdovih, temveč tudi na travnikih, vrtovih in v parkih. Slovenija že spada med države z večjo pojavnostjo bolezni, kot sta borelioza in klopni meningoencefalitis.

V Sloveniji se poleg običajnih klopov vse pogosteje pojavljajo tudi večje in bolj aktivne vrste, kot je Hyalomma marginatum ali veliki klop. Ta klop je večji, hitrejši ter v nasprotju z drugimi klopi aktivno išče gostitelja, kar povečuje tveganje za ljudi in pse. Klop lahko s psa preide tudi na človeka, zato zaščita ni pomembna le za psa, ampak za celotno gospodinjstvo.

Klopi prenašajo številne bolezni. Ker ni mogoče vedeti, ali je klop okužen, vsak ugriz predstavlja tveganje.

Posebej nevarna je babezioza, tako imenovana pasja malarija, saj napade rdeče krvničke. Potek bolezni je lahko zelo hiter in brez zdravljenja tudi usoden.

Kdaj posumimo na bolezen?



Težava pri boleznih, ki jih prenašajo klopi, je, da so simptomi pogosto zelo splošni. Žival je utrujena, ima slabši tek, povečano telesno temperaturo, opazimo pa lahko tudi bolečine v sklepih ali spremembe v vedenju.

Takojšnja in dolgotrajna zaščita

Velja, da je bolezni bolje preprečevati kot zdraviti. Redno uživanje zdravila lastnikom omogoča več brezskrbnega užitka s svojim ljubljenčkom, tudi v naravi.

Ena tableta FRONTPRO® psa namreč pred klopi ščiti 30 dni, pred bolhami pa še dlje, kar do pet tednov, pri čemer zaščita pred bolhami nastopi hitro. Vendar pa tudi najboljša zaščita ne doseže svojega namena, če je ne uporabljamo dosledno. Pri preprečevanju težav z bolhami in klopi je ključna prav rutina. Ko zaščito vključimo v mesečni ritem, je manj možnosti, da bi nanjo pozabili, pes pa je bolj zanesljivo zaščiten vse obdobje večje aktivnosti zajedavcev.

Velika večina lastnikov psov se nevarnosti zajedavcev zaveda in preprečevanja okužb ne prepušča naključju. Zavedajo se, da je varnost družine na prvem mestu in da je preventiva preprostejša kot reševanje težav, ko te že nastanejo.

Pes – pogost sostanovalec

Slovensko gospodinjstvo ima v povprečju 1,6 psa, pri čemer ni zanemarljivo, da kar 53 odstotkov pasje populacije živi pretežno v notranjih prostorih prostorih (Ipsos za Boehringer Ingelheim). To pomeni, da so stiki z živalmi zelo pogosti.

Skoraj 70 odstotkov lastnikov psov rutinsko poskrbi za zaščito pred bolhami in klopi, saj se zavedajo, da je varnost družine na prvem mestu. Večina se jih zaveda, da je preventiva preprostejša kot reševanje težav, ko te že nastanejo. Nižji so tudi stroški, psu pa prihranimo nepotreben stres med zdravljenjem. Redna zaščita je zato smiselna predvsem kot preventivni ukrep.

Delovanje zdravila FRONTPRO®?



Velika prednost zdravila FRONTPRO® je, da deluje sistemsko, od znotraj navzven, zato ni potrebe po varnostni čakalni dobi pri stikih z ljubljenčkom.



Ste vedeli, da ena samica bolhe lahko odloži do 50 jajčec na dan? Zdravilo FRONTPRO® bolhe uniči, še preden tem uspe odložiti jajčeca, s čimer preprečuje tudi, da bi se zalegle po stanovanju. Te male nadloge pri psih lahko povzročijo kronične bolezni kože, poleg tega prenašajo nalezljive ali parazitske bolezni, ki so potencialno nevarne tudi ljudem.

Ena od njih je trakulja (Dipylidium caninum), s katero se žival okuži, ko pogoltne okuženo bolho. Bolha ima vlogo vmesnega gostitelja – v njej se razvije ličinka trakulje, ki z zaužitjem pride v črevesje živali. Torej: brez bolh ni bolezni. Nič manj škodljivi niso klopi. So zelo odporni zajedavci, do živega jim ne pridejo več niti (pre)mile zime v naših krajih.

Prenašajo nevarne bakterije, viruse in druge parazite, ki povzročajo resne bolezni. FRONTPRO® uniči klope v 48 urah, zagotavlja pa en mesec učinkovite zaščite.



V nasprotju s tradicionalnimi sredstvi proti zajedavcem zdravilo ne pride v stik s pohištvom, sedežnimi garniturami, posteljnino ali preprogami. To je zlasti pomembno v gospodinjstvih z majhnimi otroki, starejšimi ali občutljivimi odraslimi, saj jim s tem prihranimo nepotrebno izpostavljanje zdravilni učinkovini. Zdravilo se jemlje peroralno, kar pomeni, da ni neposrednega in stalnega stika s pasjo kožo ali dlako, učinkovina pa se tudi ne prenaša z rokami.

Za koga je FRONTPRO® primeren?



► Žvečljiva tableta je kot priboljšek primerna za pse od 8. tedna starosti, težje od dveh kilogramov. Primerna je tudi za breje in doječe psice.

► Ker se kosmatinci med seboj lahko močno razlikujejo, je zdravilo FRONTPRO® na voljo v štirih različicah glede na težo psa:



• 2–4 kilograme,

• 4–10 kilogramov,

• 10–25 kilogramov,

• 25–50 kilogramov.

Zakaj je FRONTPRO® pametna izbira?



→ Zdravilo je varno in učinkovito.

→ Priporočajo ga veterinarski strokovnjaki.

→ Omogoča dolgotrajno zaščito.

→ Na voljo je brez recepta.

→ Zaradi načina uporabe zdravila so otroci v gospodinjstvu varni pred nehotenim zaužitjem in stikom z učinkovino.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.